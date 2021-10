Nowi właściciele Newcastle chcą wyrwać legendę. To on ma zbudować potęgę klubu

Steve Bruce został zwolniony z funkcji trenera Newcastle United po porażce 2:3 z Tottenhamem w ósmej kolejce Premier League. Europejskie media podają, że głównym kandydatem nowych właścicieli Srok na to stanowisko jest Paulo Fonseca, do niedawna związany z Romą, któremu oferują sześć milionów funtów za sezon. Właściciele z Arabii Saudyjskiej szukają także kandydata do objęcia funkcji dyrektora sportowego.

Media: Marc Overmars jednym z kandydatów do roli dyrektora sportowego w Newcastle United

Holenderska gazeta "De Telegraaf" informuje, że Marc Overmars jest jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji dyrektora sportowego w Newcastle United. Holender jest związany umową z Ajaksem Amsterdam do czerwca 2024 roku, ale w kontrakcie jest klauzula z możliwością jego wypowiedzenia na trzy miesiące bez zmianą pracy. Wcześniej Overmars otrzymywał oferty pracy jako dyrektor sportowy Arsenalu lub FC Barcelony, ale nie zgodził się na żadną z nich.

Newcastle United mogłoby zyskać podwójnie przy takiej decyzji, bo być może po zatrudnieniu Marca Overmarsa klub mógłby też zaoferować kontrakt Erikowi ten Hagowi, który zajmuje się pierwszym zespołem drużyny ze stolicy Holandii. Jak szkoleniowiec zareagował na te plotki? "Marc nie informował mnie o tym, że ma ofertę pracy w tym klubie. No i myślę, że sam przede mną niczego nie ukrywa" - powiedział ten Hag na konferencji prasowej przed meczem z PSV Eindhoven.

Poza Overmarsem Sroki mają jeszcze kilku kandydatów do funkcji dyrektora sportowego. Jednym z nich jest Kevin Thelwell, dyrektor New York Red Bulls, który wcześniej pracował w takiej roli w Wolverhampton Wanderers. Poza Anglikiem klub obserwuje sytuację Paula Mitchella z AS Monaco oraz duetu Luis Campos - Jason Wilcox, pracującego dla Manchesteru City.