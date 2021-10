Cristiano Ronaldo ma plan na nowego trenera Manchesteru United! Usłyszały go władze klubu

Tegoroczne letnie okienko transferowe na Old Trafford było aktywne. Szeregi Manchesteru United wzmocnili tacy piłkarze, jak Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho czy Raphael Varane. Takie nazwiska słusznie mogły wskazywać, że klub z czerwonej części miasta będzie się bił o najwyższe cele.

Coraz gorsza sytuacja Manchesteru United

Rzeczywistość póki co okazuje się zupełnie inna. Na początek zmagań w Lidze Mistrzów "Czerwone Diabły" niespodziewanie przegrały z Young Boys Berno, a w Premier League zajmują dopiero szóste miejsce z dorobkiem 14 punktów w ośmiu meczach. Co więcej, od trzech spotkań drużyna z Old Trafford nie potrafi odnieść zwycięstwa.

Szczególnie bolesna dla kibiców była ostatnia ligowa porażka 2:4 z Leicester City na King Power Stadium. Z tego powodu w mediach coraz więcej mówi się o możliwym zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera. Władze klubu mają ponoć mieć coraz mniej cierpliwości do stylu prezentowanego przez zespół, a także metod szkoleniowych Norwega.

Zinedine Zidane przejmie Manchester United?

Znany dziennikarz Fabrizio Romano w ostatnich dniach informował, że Manchester United jak dotąd nie rozpoczął oficjalnych rozmów z żadnym potencjalnym następcą Solskjaera. W programie "El Chiringuito" przekazano jednak zupełnie inne informacje.

Dziennikarze twierdzą, że władze Manchester United rozpoczęli rozmowy z Zinedinem Zidanem. Francuski trener pozostaje bez pracy od maja 2021 roku, kiedy to odszedł z Realu Madryt. Co więcej, rozmowy na temat potencjalnego przejęcia zespołu rozpoczęły się po uzyskaniu rekomendacji od Cristiano Ronaldo.

Media sugerują również, że dwa najbliższe mecze mogą być decydujące dla Ole Gunnara Solskjaera. W tym tygodniu "Czerwone Diabły" zagrają dwa domowe spotkania - z Atalantą w Lidze Mistrzów i Liverpoolem w Premier League. Słabe wyniki mogłyby skutkować końcem pracy Norwega na Old Trafford.