Trzech kandydatów na nowego trenera Newcastle. Szejkowie nie chcą obecnego

Wielką Brytanią wstrząsnęła w ostatnich dniach informacja o przejęciu 100 procent udziałów w Newcastle United przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF) za 300 milionów euro. Po bardzo długiej sadze związanej z tą transakcją dotychczasowy właściciel Mike Ashley w końcu zdecydował się pozbyć swoich udziałów. Wzbudziło to euforię wśród kibiców klubu, którzy od dłuższego czasu byli w otwartym konflikcie z Anglikiem.

Szejkowie szukają nowego trenera. Zwolnienie Steve'a Bruce'a może jednak nie być takie łatwe

W brytyjskich mediach od razu po przejęciu klubu przez szejków rozpoczęły się spekulacje na temat możliwych wielkich transferów na St. James's Park. W ciągu tygodnia wśród tych informacji przewinęło się już wielu zawodników. W planach nowych właścicieli Newcastle United najpierw jest jednak zatrudnienie nowego trenera.

Poinformował właśnie o tym brytyjski dziennik The Times". Według dziennikarzy gazety jest trzech głównych kandydatów do zastąpienia Steve'a Bruce'a. Do tego grona należą Roberto Martinez, Steven Gerrard i Unai Emery. Cała trójka ma obecnie pracodawców, więc może być ciężko sprowadzić ich na St. James's Park. W dodatku obecnemu szkoleniowcowi trzeba by było wypłacić sporą odprawę w wysokości 9,5 miliona euro.

Robert Martinez obecnie pracuje w reprezentacji Belgii, ale o jego odejściu spekuluje się już od dłuższego czasu. Hiszpan ma już z resztą doświadczenie w pracy w Premier League, ponieważ pracował w Wigan Athletic i Evertonie. Unai Emery odnosi sukcesy w Villarealu, ale z pewnością chciałby wrócić do Anglii po niezbyt udanej przygodzie w Arsenalu. Steven Gerrard natomiast nie pracował jeszcze jako szkoleniowiec w Premier League, ale ma spore doświadczenie jako zawodnik. Obecnie dobrze radzi sobie w Glasgow Rangers, ale wiadomo, że jego marzeniem jest praca w Anglii.