Klopp nie ma wątpliwości: Zapomnijcie o Ronaldo i Messim. To on jest najlepszy na świecie

Juergen Klopp ma wiele powodów do radości, bo jak sam przyznał, cieszy się, że piłkarze po powrocie ze zgrupowań reprezentacji, z tak wielu krajów, po pracy z innymi trenerami, w innym ustawieniu, z inną taktyką, szybko wrócili do tego, co jest ćwiczone w Liverpoolu. Asystę i bramkę w meczu z Watford zdobył Mohamed Salah, który zapracował sobie na wyróżnienie przez trenera.

– Dajcie spokój. Kto jest teraz lepszy od Mohameda Salaha? To jasne, że nie ma nikogo. To nie jest coś, o czym wiem od wczoraj. On jest w takiej formie już od jakiegoś czasu i może ją jeszcze długo utrzymać. Najpierw asysta, potem znakomity gol. Nie musimy mówić o tym, co Ronaldo i Messi zrobili dla światowej piłki i jak długo dominowali. W tej chwili najlepszy jest jednak Salah – powiedział trener Liverpoolu w rozmowie z "BT Sport".

Mohamed Salah powtarza akcje z byłego meczu. "Nie wiem, który gol był lepszy: z Watfordem czy z City"

Mohamed Salah bardzo szybko zdobył wspomnianą asystę, bo już w 8. minucie meczu. Egipcjanin podał piłkę do Sadio Mane, a napastnik otworzył wynik spotkania. Dużo większy podziw budzi bramka Salaha. Zawodnik otoczony w polu karnym przez trzech piłkarzy Watfordu wychodzi dryblingiem z opresji, mija ich, następnie zamachem "kładzie jednego z nich na ziemi" i lewą nogą wykańcza akcję.

Dziennikarze bardzo szybko zobaczyli podobieństwo tej bramki do gola strzelonego w meczu z Manchesterem City. O zdanie, który był lepszy, zapytali samego Salaha. - Szczerze to nie wiem, który gol był lepszy: z Watfordem czy z City. Po prostu zawsze gdy jestem w polu karnym staram się podać piłkę do kolegi z drużyny, albo sam wykańczam akcję - powiedział po meczu.

Mohamed Salah bardzo dobrze wszedł w ten sezon. W Premier League w ośmiu meczach strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Do tego doliczyć należy trzy trafienia w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów. Liverpool przez chwilę utrzymywał pozycję lidera ligowej tabeli, jednak sytuacja ta zmieniła się po meczu Chelsea z Brentford. Londyńczycy wygrali 1:0. Zespół Thomasa Tuchela ma o jeden punkt więcej od Liverpoolu.