Manchester United rozbity przez rywala Legii z Ligi Europy

Mecz w Leicester lepiej zaczął się dla gości. Już w 19. minucie po podaniu Bruno Fernandesa gola strzelił Mason Greenwood. 12 minut później był już remis, bo po zagraniu Kelechiego Iheanacho bramkę zdobył Youri Tielemans.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuriozalna zmiana Paulo Sousy. Nikt się tego nie spodziewał

W 78. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Po podaniu Ayoze Pereza gola strzelił Caglar Soyuncu. Chociaż w 82. minucie do wyrównania doprowadził Marcus Rashford, to końcówka należała do gospodarzy.

Haaland odskoczył Lewandowskiemu, a Borussia Bayernowi

Leicester City pokonało Manchester United

W 83. minucie drugą asystę zaliczył Perez, a gola strzelił Jamie Vardy. W doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił Patson Daka, dla którego był to pierwszy gol dla Leicester City w Premier League.

W drużynie gości cały mecz zagrał Cristiano Ronaldo, który oddał tylko jeden celny strzał na bramkę.

Po ośmiu kolejkach Manchester United zajmuje 5. miejsce w tabeli z 14 punktami. Leicester City zajmuje 11. pozycję z 11 punktami. Już w czwartek zespół Brendana Rodgersa zagra ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy. Angielska drużyna jest rywalem Legii Warszawa w fazie grupowej rozgrywek.

Robert Lewandowski powinien odejść z Bayernu? "To ostatnia chwila. Kluczowy moment"

W następnej kolejce ligowej Leicester City zagra z Brentford, a Manchester United podejmie Liverpool.