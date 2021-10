Zidane miał zostać trenerem Newcastle. Agent zdradził, dlaczego oferta została odrzucona

Zinedine Zidane zrezygnował z pracy w Realu Madryt w maju. Szkoleniowiec napisał list otwarty do kibiców, w którym wyjawił powody rozstania z klubem i skorzystał z okazji, aby zaatakować władze Realu. "Odchodzę, ponieważ klub nie daje mi pewności siebie, której potrzebuję, ani wsparcia, aby zbudować coś w perspektywie średnio - lub długoterminowej" - czytamy w treści opublikowanej przez gazetę "AS".

Zinedine Zidane mógł objąć Newcastle United, ale czeka na konkretną ofertę z innego miejsca

Brytyjska gazeta "Daily Mirror" poinformowała, że Newcastle United skontaktowało się z Zinedinem Zidanem i po cichu przekonywało go do objęcia funkcji szkoleniowca Srok. Zidane odrzucił ofertę lukratywnego kontraktu i czeka na to, aż będzie mógł zostać selekcjonerem reprezentacji Francji. To sprawia, że nowi właściciele Newcastle United wciąż muszą szukać nowego trenera. "Nie sądzę, że Zidane będzie pracował w Anglii. Jego styl tam nie pasuje, a po rozmowie z nim stwierdzam, że nie jest to atrakcyjny kierunek dla niego" - powiedział Alain Migliaccio, agent Zidane’a w rozmowie z "Journal du Dimanche".

Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że w najbliższym meczu z Tottenhamem na ławce trenerskiej usiądzie Steve Bruce. Dla Anglika będzie to szczególny moment, ponieważ poprowadzi drużynę na poziomie Premier League po raz 1000. w karierze. "Steve poprowadzi zespół w niedzielę. Jeśli w przyszłości wprowadzimy jakieś zmiany, to Bruce dowie się o tym jako pierwszy" - powiedziała Amanda Staveley, nowa współwłaścicielka Srok, która posiada 10 procent akcji klubu.

Na ten moment najpoważniejszymi kandydatami do objęcia Newcastle United wydają się być Frank Lampard (obecnie bez pracy) oraz Steven Gerrard (Rangers). Wcześniej media informowały o takich kandydatach, jak Antonio Conte (bez pracy), Graham Potter (Brighton) czy Paulo Fonseca (bez pracy). Mecz Newcastle – Tottenham odbędzie się w niedzielę 17 października o godzinie 17:30.