Piłkarz Manchesteru City nie ma szans na wyjście z aresztu. Trzecia odmowa

Wielką Brytanią wstrząsnęła sprawa Benjamina Mendy'ego, która wyszła na jaw w drugiej połowie sierpnia. Obrońca Manchesteru City trafił do aresztu po tym jak został oskarżony o cztery gwałty i jeden przypadek napaści na tle seksualnym przeciwko trzem osobom w wieku powyżej 16 lat. Zawodnik niezwłocznie został zawieszony przez klub.

REKLAMA

Zobacz wideo "Prawdziwą wartość Łukasza Fabiańskiego poznamy, jak zabraknie go w polskiej bramce"

- Manchester City może potwierdzić, że po usłyszeniu oskarżeń Benjamin Mendy został zawieszony w prawach zawodnika w oczekiwaniu na dochodzenie. Sprawa podlega procesowi prawnemu, w związku z czym klub nie może zabierać głosu na jego temat, dopóki nie zostanie zakończony - napisał Manchester City w komunikacje opublikowanym po aresztowaniu i postawieniu zarzutów Francuzowi.

Tego można było się spodziewać. Gwiazdor Manchesteru City usunięty z FIFY 22

Benjamin Mendy nie zostanie zwolniony z aresztu

Jak poinformowało BBC, Benjamin Mendy ponownie złożył wniosek o zwolnienie za kaucją z aresztu, gdzie przebywa na oddziale dla szczególnie narażonych więźniów. Sąd w poniedziałek jednak ponownie odrzucił wniosek piłkarza, który tym samym będzie musiał w areszcie poczekać na rozprawę, której termin wyznaczono na 24 stycznia 2022 roku.

Benjamin Mendy do angielskiego klubu trafił w 2017 roku z Monaco. Manchester City zapłacił za niego 50 milionów funtów. W ubiegłym sezonie zagrał w 20 spotkaniach Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich dwie bramki i miał tyle samo asyst. W reprezentacji Francji ma on za sobą dziesięć spotkań.