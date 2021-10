Ten transfer może znów zrobić z Hazarda jednego z najlepszych. Pierwsze rozmowy

Eden Hazard przeżył prawdopodobnie swoje najlepsze lata kariery w Chelsea. Kapitan reprezentacji Belgii był tam jedną z czołowych postaci, po czym opuścił Londyn na rzecz Madrytu. W nowym klubie boryka się jednak z wieloma kontuzjami, przez co nie jest w stanie w pełni wykorzystywać swoich umiejętności. Roman Abramowicz widzi jednak rozwiązanie wystarczy, że Hazard wróci do byłego klubu.

Eden Hazard ponownie w Chelsea? Media: Był już kontakt z Florentino Perezem

Hiszpański dziennik "El Nacional" podaje, że takie rozwiązanie jest na rękę Edenowi Hazardowi. Brytyjskie źródła z kolei piszą, że Abramowicz miał już nawet skontaktować się z Florentino Perezem, prezydentem Realu Madryt ws. ewentualnego transferu Belga. Obie strony nie opublikowały żadnych oficjalnych informacji na ten temat, jednak lokalne media w Hiszpanii piszą w ostatnich tygodniach, że Real Madryt szuka sposobu na pozbycie się Hazarda, a to może być jedna z opcji.

Portal todofichajes.com pisał, że Carlo Ancelotti nie jest przekonany, co do przydatności Edena Hazarda. Królewscy z chęcią wypożyczą w styczniu reprezentanta Belgii, aby nieco zaoszczędzić na jego pensji. Hiszpanie uważają, że Hazard może dołączyć do Juventusu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2021/2022.

Eden Hazard dołączył do Realu Madryt w lipcu 2019 roku za 115 milionów euro z Chelsea. 113-krotny reprezentant Belgii zagrał 47 spotkań dla Królewskich we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dziewięć asyst. Jego umowa z Realem jest ważna do końca czerwca 2024 roku.