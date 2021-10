Amnesty International reaguje ws. przejęcia Newcastle. "Rzekomo przestrzegają standardów"

Amnesty International wezwała władze Premier League do ponownej weryfikacji przejęcia Newcastle United przez fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej. - To zezwolenie osobom zamieszanym w naruszanie praw człowieka na wejście do angielskiej piłki - powiedział Sacha Deshmukh, szef organizacji pozarządowej.

