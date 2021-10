Kolejny piłkarz Premier League aresztowany. Skandal w klubie Polaka

Do zdarzenia doszło w środę rano przed klubem nocnym w Brighton. - Piłkarz, którego nazwiska nie można wymienić z powodów prawnych, został aresztowany wraz z mężczyzną po czterdziestce we wczesnych godzinach porannych w środę - czytamy w "Daily Mirror".

REKLAMA

Zobacz wideo "Wokół kadry Sousy zrobiło się spokojniej. Te mecze trzeba wygrać"

Tragiczna interwencja Donnarummy. Tak San Siro zareagowało na powrót bramkarza [WIDEO]

Piłkarz aresztowany pod zarzutem napaści na tle seksualnym

Według ustaleń dziennika, piłkarz Brighton jest dwudziestokilkuletni. Został aresztowany pod zarzutem napaści na tle seksualnym. Policjanci wyprowadzili zawodnika w kajdankach z klubu nocnego "The Arch". Od tego czasu on i ponad 40-letni mężczyzna, są przesłuchiwani przez policję.

- Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych po tym, jak kobieta zgłosiła napaść seksualną na miejscu w Brighton we wczesnych godzinach w środę. Mężczyzna po czterdziestce i mężczyzna po dwudziestce, obaj z Brighton, zostali aresztowani pod zarzutem napaści na tle seksualnym i pozostają w areszcie policyjnym - poinformował rzecznik policji w Sussex.

Klub Brighton wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. - Brighton zdaje sobie sprawę, że jeden z zawodników pomaga policji w dochodzeniu w sprawie domniemanego przestępstwa. Sprawa podlega procesowi prawnemu i dlatego klub nie może obecnie jej komentować - napisał klub.

Kolejny piłkarz aresztowany

Niedawno Anglią wstrząsnęły informacje, które podała agencja PA Media. Benjamin Mendy został oskarżony o cztery gwałty i jeden przypadek napaści na tle seksualnym przeciwko trzem osobom w wieku powyżej 16 lat. Wydarzenia te miały miejsce między październikiem ubiegłego roku, a sierpniem tego roku. Oskarżenia przeciwko zawodnikowi Manchesteru City zostały już potwierdzone przez policję z Cheshire. Zawodnik został już zawieszony przez klub, a zawodnik trafił do więzienia, w którym doznał szoku.

W Brighton gra 22-letni Jakub Moder. W tym sezonie w dziewięciu meczach zdobył gola i miał asystę. Polak od początku tego tygodnia przebywa jednak na zgrupowaniu reprezentacji Polski przygotowującej się do dwóch meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata. Biało-czerwoni w sobotę podejmą San Marino, a we wtorek zmierzą się na wyjeździe z Albanią.

Pierwszy taki mecz piłkarski na świecie. Wytoczono wojnę "cichemu zabójcy"

Początek obu spotkań o godz. 20.45. Relacja na żywo z obu pojedynków na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.