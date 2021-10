Park Ji-sung zwrócił uwagę fanom MU, że piosenka na jego cześć jest rasistowska

Park Ji-Sung był jednym z ulubieńców fanów "Czerwonych Diabłów" podczas jego siedmioletniej kariery na Old Trafford. Znakomita gra przez cały ten okres spowodowała, że kibice ułożyli piosenkę na jego cześć, która do dziś rozbrzmiewa przy okazji meczów Manchesteru United.

Przyśpiewka o psim mięsie wobec piłkarza Wolverhampton

W tekście piosenki znajdują się słowa o Koreańczykach jako amatorach psiego mięsa. Park Ji-Sung, który zakończył karierę w 2014 roku, wyjaśnił kibicom, dlaczego takie słowa są nie do przyjęcia.

40-latek odniósł się do sprawy po tym, jak fani United zaśpiewali piosenkę na Molineux, tuż przed sierpniowym pojedynkiem z Wolverhampton. Tego samego dnia "Wilki" przedstawiły swojego nowego piłkarza, Hwang Hee-chana, którego wypożyczono z RB Lipsk.

Park Ji-sung prosi o zaprzestanie wykonywania przyśpiewki

- Naprawdę przykro mi, że to usłyszał. Wiem, że fani Manchesteru nie obrażali go tą piosenką, ale nadal muszę ich edukować, aby przestali śpiewać o jedzeniu psiego mięsa. W dzisiejszych czasach jest to zwykła rasistowska zniewaga dla Koreańczyków - zaznaczył były gracz "Czerwonych Diabłów" w podcaście UTD.

Koreańczyk wyjaśnił również, jak jego rodacy reagują na takie słowa. - Jest mi bardzo żal młodszych graczy, którzy słyszą takie piosenki. W Korei Południowej wiele się zmieniło. To prawda, że w przeszłości jedliśmy psie mięso, ale obecnie, zwłaszcza młodsze pokolenie, naprawdę go nienawidzi. Kultura się zmieniła. Proszę fanów, aby przestali to śpiewać. To powoduje dyskomfort wśród Koreańczyków. Czas z tym przestać - dodał Ji-sung.

Koreański ofensywny pomocnik trafił na Old Trafford w 2005 roku z PSV Eindhoven. W 2012 roku Ji-Sung przeniósł się do QPR, z którego po roku został wypożyczony do PSV. Po rocznym pobycie w Holandii zakończył karierę.