Skandal w hicie Premier League. City złożyło skargę, Liverpool rozpoczyna śledztwo

Hitowe spotkanie na Anfield między Liverpoolem a Manchesterem City było kapitalnym widowiskiem. W ostatnich czterech sezonach Premier League właśnie te dwa zespoły dzieliły się tytułami mistrzowskimi.

Skandal podczas hitu Premier League. "Mecz został zepsuty przez incydent z pluciem"

Mecz zakończył się remisem 2:2 po golach Sadio Mane i Mohameda Salaha dla gospodarzy oraz Phila Fodena i Kevyna de Bruyne'a dla gości. Chociaż spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie, to w jego trakcie miało dojść do incydentu, o którym rozpisują się amerykańskie i angielskie media. "Mecz został zepsuty przez incydent z pluciem, który sprawił, że Guardiola nakłonił Liverpool do podjęcia działań przeciwko każdemu, kto był w niego zamieszany" - donosi ESPN, który powołuje się na swoje źródło.

- Mój sztab trenerski powiedział mi o tym, ale ja tego nie widziałem - przyznał Pep Guardiola. - W każdym klubie są tacy ludzie. Niektórzy z nich nie potrafią kontrolować emocji. Jestem prawie pewien, że Liverpool podejmie środki przeciwko tej osobie. Na pewno to zbadają. Jak wtedy, gdy zniszczyli nasz autobus. Przyjazd na Anfield jest zawsze przyjemnością - nawiązał szkoleniowiec Manchesteru do wydarzeń z kwietnia 2018 roku, gdy autokar jego zespołu został zaatakowany przez tłum fanów Liverpoolu w drodze na stadion przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Wówczas w autobusie zostały wybite szyby przez różnego rodzaju przedmioty - butelki po piwie czy też kamienie, a piłkarze Manchesteru będący wewnątrz pojazdu, zostali zmuszeni do położenia się na podłodze, aby uniknąć obrażeń.

Liverpool wszczął śledztwo. "Otrzymał skargę"

Liverpool natychmiast wszczął śledztwo w sprawie niedzielnego incydentu na Anfield. Podejrzanym o oplucie sztabu trenerskiego Manchesteru City jest jeden z kibiców Liverpoolu. Według doniesień dziennika "The Mirror" do skandalicznego zachowania doszło na trybunie głównej, gdy Guardiola i jego zespół świętowali bramkę strzeloną przez Phila Fodena. Ponadto "Liverpool Echo" poinformował, że incydent mógł zostać zarejestrowany na kamerze. "Liverpool otrzymał skargę od City i rozpoczął dochodzenie" - czytamy na łamach "The Mirror".

Po remisie Liverpoolu z Manchesterem City nowym liderem Premier League została Chelsea, która wygrała 3:1 z Southampton i ma szesnaście pkt po siedmiu meczach. Drugi Liverpool ma piętnaście pkt, a trzeci Manchester City czternaście - tyle samo co znajdujące się na miejscach od czwartego do szóstego Manchester United, Everton i Brighton.