Salah dostał piłkę i pozamiatał w meczu Liverpool - City! Tak gra "najlepszy piłkarz ligi"

Oba zespoły podchodziły do hitowego starcia w siódmej kolejce Premier League w odmiennych nastrojach. Manchester City przegrał 0:2 z Paris Saint-Germain w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów po bramkach Idrissy Gueye oraz Leo Messiego. The Reds z kolei bez większego problemu pokonali 5:1 Porto, a po dwa trafienia zanotował Mohamed Salah oraz Roberto Firmino. W tabeli oba zespoły dzielił zaledwie jeden punkt.

Hit Premier League na remis. "Najlepszy zawodnik w lidze? Mohamed Salah"

Spotkanie Liverpoolu z Manchesterem City zapowiadało się niezwykle dobrze. To właśnie te zespoły między sobą dzieliły tytuły mistrzowskie w ostatnich czterech sezonach, więc spodziewano się świetnego widowiska. Na początku lepiej wyglądał Liverpool, ale nie był w stanie stworzyć sobie klarownej okazji podczas całej pierwszej połowy. Z czasem do głosu zaczął dochodzić zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę, ale pierwsza część meczu zakończyła się bezbramkowym remisem.

W drugiej połowie to The Reds doszli do głosu i na początku zdecydowanie częściej znajdowali się na połowie przeciwnika. Ederson został pokonany w 59. minucie przez Sadio Mane, który wykorzystał podanie Mohameda Salaha. Egipcjanin najpierw ograł Rodriego na prawym skrzydle, a potem popędził w pole karne rywali. Dziesięć minut później był już remis, a Phil Foden idealnie wykończył akcję stworzoną przez Gabriela Jesusa.

W 76. minucie Liverpool wrócił na prowadzenie dzięki trafieniu Salaha z ostrego kąta. "Salah? Najlepszy piłkarz w lidze w tym momencie. Najpierw pokonał Fodena i Bernardo, a potem Laporte oraz Edersona. Fantastyczny gol" - napisał Henry Winter z "The Times". "Tylko Bruno Fernandes jest blisko Salaha" - dodał Muhammad Butt ze Squawki. Wynik spotkania ustalił Kevin De Bruyne uderzeniem sprzed pola karnego, a po drodze piłka jeszcze odbiła się od Joela Matipa.

Tym samym nowym liderem Premier League została Chelsea, która wygrała 3:1 z Southampton i ma 16 pkt po siedmiu meczach. Drugi Liverpool ma 15 pkt, a trzeci Manchester City ma 14 pkt - tyle samo co znajdujące się na miejscach od 4. do 6. Manchester United, Everton i Brighton.