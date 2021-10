Klopp wskazał najlepszą drużynę w Europie. "Wybitni. Pokaz wielkiego futbolu"

Już w niedzielę o 17:30 dojdzie do hitu 7. kolejki Premier League. Prowadzący w lidze Liverpool zagra u siebie z drugim, tracącym do niego zaledwie punkt Manchesterem City. Będzie to mecz dwóch ostatnich mistrzów Anglii. Drużyna Pepa Guardioli zdobyła tytuł w poprzednim sezonie, a Liverpool rok wcześniej.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Juergen Klopp nie szczędził słów pochwały swojemu rywalowi. - Manchester City to wybitna drużyna. Teraz przegrali z PSG, ale obejrzałem ten mecz i muszę przyznać, że to był pokaz wielkiego futbolu. Manchester City przegrał to spotkanie przez dwie sytuacje, ale kiedy przypomnisz sobie, jak zdominowali takiego rywala jak PSG, to zdajesz sobie sprawę z ich jakości. Chociaż będziemy musieli się wznieść na wyżyny, by z nimi wygrać, to już nie możemy się doczekać - powiedział Niemiec.

"City wciąż najlepszą drużyną w Europie"

I dodał: - Dla mnie Manchester City wciąż jest najlepszą drużyną w Europie. Tydzień temu zagrali z Chelsea i choć każdy mówił o sile londyńczyków, to tego dnia City było zdecydowanie lepszym zespołem.

Co zadowoli Kloppa w niedzielnym meczu? - Remis sprawiłby, że nadal bylibyśmy niepokonani. Jest jednak zbyt wcześnie, by zakładać ten jeden punkt. Zapytajcie mnie o to po meczu. Początek sezonu jest oczywiście w porządku, ale nie jest też tak, że jesteśmy przesadnie zadowoleni - zakończył Niemiec.

Na razie w tabeli Premier League panuje prawdziwy tłok. Liverpool prowadzi w niej z 14 punktami, jednak Manchester City, Chelsea, Manchester United, Everton i Brighton mają tylko o jeden punkt mniej.