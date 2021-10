Nowe przepisy w Premier League. Dobre wieści dla kadrowiczów z "czerwonej strefy"

Nowe przepisy będą zdecydowanie bardziej przyjazne zawodnikom zaszczepionym. Ci, którzy są w pełni zaszczepieni, będą mogli wrócić od razu do treningów i meczów. Ci, którzy się nie zaszczepili, będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ligowe władze w porozumieniu z rządem robą wszystko, by zachęcać zawodników do szczepień. Procent w pełni zaszczepionych piłkarzy w Premier League jest bardzo niski, co bardzo martwi władze, które obawiają się problemów w przypadku nadejścia kolejnej fali i lockdownu. Na wprowadzonych w piątek przepisach najbardziej skorzystają zawodnicy latający na zgrupowania reprezentacji do Ameryki Południowej.

TVP wybrała, który mecz pokaże w trzeciej kolejce LM. "Jedyny słuszny wybór"

Nowe koronawirusowe przepisy w Premier League

Każdy z tych krajów wciąż znajduje się w "czerwonej strefie", jednak przy okazji najbliższego zgrupowana ci w pełni zaszczepieni będą mogli wrócić do normalnych zajęć. Pomoże to uniknąć chaosu, jaki miał miejsce w przypadku poprzedniego terminu FIFA na mecze międzynarodowe, gdy tuż po jego zakończeniu kluby Premier League musiały sobie radzić bez graczy z Ameryki Południowej.

- Dzięki ścisłej współpracy z władzami ligi wypracowaliśmy porozumienie, które zadowala kluby i kraj przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu.

Media: Lewandowski faworytem do zastąpienia gwiazdy. Czekają aż Bayern się ugnie

I dodał: - Najlepszą obroną przed koronawirusem są szczepionki. Nowe przepisy pozwalają w pełni zaszczepionym zawodnikom na wypełnienie międzynarodowych obowiązków w najbezpieczniejszy i najbardziej praktyczny sposób. Jednocześnie pozwalają one na udział w treningach i meczach najszybciej, jak to tylko możliwe.

Po poprzednich meczach międzynarodowych bez swoich gwiazd z Brazylii musiały sobie radzić Manchester City, Manchester United, Liverpool czy Chelsea.