Piłkarz Evertonu skazany. Adwokat prosił o łagodną karę: On jest zdruzgotany tym, że tutaj trafił

Wypadek, z powodu którego skontrolowano poziom trzeźwości Jeana-Philippe'a Gbamina miał miejsce 8 sierpnia. Według relacji mediów pomocnik Evertonu odwoził swojego kolegę z imprezy i wtedy na drodze M56 doszło do zderzenia z samochodem marki jaguar. Badania alkomatem wykazały, że stężenie alkoholu w powietrzu wydychanym 26-latka wyniosło "52 mg w 100 ml, gdy dopuszczalna dawka wynosi 35 mg" - pisze dziennik Daily Mail.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Pomocnik Evertonu skazany za spowodowanie wypadku samochodowego. 25 tys. kary finansowej i zabrane prawo jazdy

Media informują, że piłkarz sam przyznał się policji, że tej nocy spożywał alkohol i od początku współpracował z funkcjonariuszami. Zgodnie z wyrokiem sądu w Manchesterze piłkarz nie będzie mógł prowadzić pojazdów przez najbliższych 14 miesięcy. W trakcie rozprawy obrońca Gbamina prosił o jak najłagodniejszy wymiar kary.

- Proszę, abyście ograniczyli okres zakazu prowadzenia pojazdów do minimum. Gbamin przyznał się do winy, co może wpłynąć na wysokość kary. On jest absolutnie zdruzgotany tym, że tutaj trafił. To był ogromny błąd - mówił adwokat, John Dye.

Prezes PSG tuż po meczu wparował do szatni. Od razu ruszył do Messiego

Funkcjonariusze brytyjskiej policji odtworzyli przebieg wypadku po zeznaniach złożonych przez kierowcę jaguara. Mężczyzna miał zjeżdżać ze skrzyżowania na drodze M56 i właśnie wtedy doszło do zderzenia jego pojazdu z audi RS Q8, którym jechał pomocnik Evertonu. To właśnie kierowca jaguara jako pierwszy dostrzegł, że Gbamin jest pod wpływem alkoholu.

Jean-Philippe Gbamin pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, a do Premier League trafił w sierpniu 2019 roku. W podstawowym składzie Evertonu rozegrał zaledwie trzy mecze. W tym sezonie pomocnik zagrał w zespole Rafaela Beniteza w spotkaniu EFL Cup.