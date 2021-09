Piłkarska Anglia w żałobie. Nie żyje mistrz świata i legenda Liverpoolu

Roger Hunt urodził się 20 lipca 1938 roku w Clucheth w Wielkiej Brytanii. W 1958 roku został zawodnikiem Liverpoolu, gdzie grał aż do 1969. W 404 spotkania rozegranych dla klubu z Anfield Road zdobył 245 bramek. W tym czasie zdobył ze swoją drużyną także dwa tytuły mistrzowskie oraz Puchar Anglii. Po zakończeniu przygody z Liverpoolem przeniósł się jeszcze na trzy lata do Boltonu Wanderes.

W trakcie swojej gry w Liverpoolu, w 1966 roku sięgnął z reprezentacją Anglii po mistrzostwo świata. Był jednym z kluczowych zawodników tamtej "złotej" drużyny prowadzonej przez Alfa Ramseya i zdobył trzy bramki na całym turnieju. W sumie w barwach narodowych strzelił łącznie 18 goli w 34 występach.

Roger Hunt zmarł wieczorem w poniedziałek 27 września. O jego śmierci poinformował we wtorek Liverpool za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Opłakujemy śmierć legendarnego byłego zawodnika Liverpool FC Rogera Hunta. Myśli wszystkich w LFC są z rodziną i przyjaciółmi Rogera w tym smutnym i trudnym czasie - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Hołd legendzie oddał również trener Liverpoolu Juergen Klopp. - Podobno The Kop ochrzciło go mianem 'Sir Roger' za wszystkie jego osiągnięcia. To był napastnik, który nigdy nie ustawał w swej pracy, aby pomagać kolegom z drużyny. Uważam, że dobrze by pasował do naszego obecnego zespołu" - przyznał Niemiec. - Będziemy to wspominać, będziemy czcić pamięć sir Rogera i składać mu hołd w nadchodzących dniach - zapewnił.