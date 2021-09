Cristiano Ronaldo chce zostać trenerem. Wybrał już nawet zespół. "Kolejny krok"

- Cristiano Ronaldo pokazał już wszystkim, że wrócił do Manchesteru United, żeby pomóc im zdobywać trofea. Ale w myślach już wie, że zamierza grać więcej niż tych parę lat. Wciąż znajduje się w swojej szczytowej formie fizycznej i kocha udowadniać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ma obsesję na punkcie piłki nożnej. Wie wszystko o tej grze - cytują swoje źródło brytyjscy dziennikarze.

Cristiano Ronaldo związał się z Manchesterem United dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. "The Sun" pisze jednak, że zarówno 36-latek jak i jego trener Ole Gunnar Solskjaer widzą Portugalczyka na boisku także w wieku 40 lat. Źródła bliskie gazety dodają z kolei, że Ronaldo zostanie w Manchesterze na dłużej, jednak w nieco innej formie. - Wielu piłkarzy zaczęło swoją karierę trenerską w United, więc on też uważa, że to byłoby odpowiednie miejsce na kolejny krok w swojej karierze - czytamy.

Cristiano Ronaldo trenerem w Manchesterze United? "Nie ukrywał, że chciałby prowadzić swojego syna"

Rozpoczęcie kariery trenera pozwoliłoby Portugalczykowi "poprowadzić swojego syna" Cristiano Ronaldo Jr w młodzieżowych drużynach Manchesteru United. Po przeprowadzce do Anglii opublikowano już zdjęcia, na których widać 11-latka w pełnym stroju klubowym oraz w towarzystwie synów Nemanji Maticia oraz Wayne'a Rooneya.

- Byłbym zachwycony, gdyby został piłkarzem, ponieważ ten sport to jego pasja. Jest konkurencyjny i nienawidzi przegrywać. Ma dobrą szybkość i zwinność, ale to nic, bo musi jeszcze wiele poświęcić. Czasami jak jesteśmy w domu, mówię mu, żeby poszedł na bieżnię trochę pobiegać. Potem kieruję go do zimnej wody, żeby się zregenerował i jutro mógł to powtórzyć. Odpowiada mi: "Tato, ta woda jest za zimna. Nie chcę tego robić". Ale ja to rozumiem - mówił Cristiano Ronaldo zapytany o zdanie na temat syna.

Cristiano Ronaldo Jr. występował już w młodzieżowych drużynach Juventusu, gdy 36-letni Portugalczyk reprezentował barwy klubu w latach 2018-2021. Młody piłkarz w swoim debiucie dla Starej Damy strzelił cztery gole. Po letnim transferze na Old Trafford Cristiano Ronaldo wystąpił w czterech spotkaniach w barwach "Czerwonych Diabłów". Strzelił w nich cztery bramki - trzy w meczach Premier League i jedną w pojedynku w Lidze Mistrzów.