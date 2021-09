Ronaldo może zastąpić Solskjaera. "Zdawał sobie z tego sprawę"

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United i już robi furorę w byłym klubie. Doświadczony Portugalczyk jak na razie rozegrał trzy mecze w drużynie Ole Gunnara Solskjaera i w każdym z nich trafiał do siatki, zdobywając łącznie cztery gole. Ronaldo zdobył dwie bramki w meczu z Newcastle United (4:1) oraz po jednej w starciach z Young Boys Berno (1:2) i West Hamem United (2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Na razie nie wiadomo, czy Manchester United będzie ostatnim klubem w zawodniczej karierze Ronaldo. Taką przyszłość Portugalczykowi wróży jednak były piłkarz i trener Tottenhamu, Tim Sherwood. Trzykrotny reprezentant Anglii widzi w Ronaldo następcę Solskjaera w roli trenera Manchesteru United.

Nagelsmann zaskoczył wszystkich. Nietypowy wjazd na trening Bayernu

- Uważam, że Ronaldo może zostać szkoleniowcem Manchesteru United w ciągu 18 miesięcy - powiedział Sherwood. - Myślę, że Ole nie ma problemu z tym, że Ronaldo czasem wspiera go spod linii końcowej. Zresztą myślę, że gdy ściągał go do drużyny, zdawał sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.

"Ronaldo może zostać trenerem United"

Sherwood miał na myśli to, co wydarzyło się w trakcie meczu United z Young Boys Berno w Lidze Mistrzów. To wtedy kamery uchwyciły Ronaldo, który stał w strefie dla trenerów i obok Solskjaera instruował kolegów na boisku. Chociaż sytuację skrytykował publicznie Rio Ferdinand, to Norweg zapewniał, że miała ona miejsce tylko dlatego, że Ronaldo i Bruno Fernandes byli sfrustrowani nie najlepszą pracą sędziego.

- To zupełni inny Ronaldo niż ten, który był w United kilkanaście lat temu. Teraz wie, że klub go potrzebuje i jeśli uważa, że może stać obok trenera i instruować drużynę, to powinien to robić. Nie wiem, czy pozwoliłby sobie na to, gdyby trenerem był Jose Mourinho, ale nie uważam, by pytanie go o zdanie było czymś złym - powiedział Sherwood.

Śląsk Wrocław wylatuje z Pucharu Polski. Pierwsza wygrana rywali w sezonie

I zakończył: Jeśli Manchester United wygra w tym sezonie jedno z najważniejszych trofeów, Ole zachowa posadę. Jeśli tak się jednak nie stanie, to uważam, że w klubie mają już materiał na trenera, w który powinni inwestować.

Solskjaer trenerem United jest od grudnia 2018 roku. W lipcu Norweg przedłużył umowę do końca czerwca 2024 roku.