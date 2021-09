Skandaliczne zachowanie Nemanji Maticia! Sędzia nawet nie zareagował [WIDEO]

West Ham zrewanżował się Manchesterowi United za niedzielną porażkę w dramatycznych okolicznościach w spotkaniu ligowym. Podopieczni Davida Moyesa tym razem byli górą w meczu 1/16 finału Carabao Cup, który odbył się w środę.

Tym razem jednak drużyna z Old Trafford wyszła mocno okrojonym składem, w którym zabrakło między innymi Cristiano Ronaldo czy Paula Pogby. Londyńczycy również nie wyszli w swoim najmocniejszym zestawieniu, ale to wystarczyło, aby pokonać rywali i awansować do kolejnej rundy. Goście triumfowali 1:0 po bramce zdobytej już w 9. minucie spotkania przez Manuela Lanziniego.

Obie drużyny grały ostro i widać było już na pierwszy rzut oka ogromną temperaturę tego spotkania. West Ham ewidentnie chciał się zrewanżować Manchesterowi za niedzielną porażkę po bramce w samej końcówce spotkania. Oczywiście to United mieli zdecydowaną przewagę, ale brakowało im wykończenia. Przydałby się właśnie ktoś taki jak Cristiano Ronaldo. Portugalczyka nie było jednak nawet na ławce rezerwowych.

Ostra gra uwidoczniła się szczególnie w drugiej połowie, kiedy to gracze Manchesteru rozpaczliwie próbowali zdobyć bramkę wyrównującą. Po graczach Ole Gunnara Solskjaera było widać coraz większą irytację, co potwierdził w 59. minucie Nemanja Matić. Serb zachował się zupełnie niesportowo atakując kolanem poniżej pasa Vladimira Coufala. Pomocnik United zrobił to jednak na tyle niepostrzeżenie, że sędzie nawet nie zareagował na całą sytuację. Wszystko zarejestrowały jednak kamery telewizyjne i nagranie całego zajścia szybko obiegło internet.

W 1/8 finału Carabao Cup West Ham czeka kolejne trudne zadanie. Podopieczni Davida Moyesa zmierzą się z drugą drużyną z Manchesteru - Manchesterem City, ale tym razem na własnym stadionie. To spotkanie zaplanowane jest na 26 października.