To będzie trzeci największy stadion w Premier League! "Rozpoczęliśmy tę podróż w 2014 roku"

W czerwcu bieżącego roku klub sportowy Liverpool otrzymał od Rady Miasta zezwolenie na rozpoczęcie prac remontowych na swoim stadionie Anfield. Według informacji zagranicznych mediów pojemność obiektu zostanie powiększona o siedem tysięcy miejsc. Zmiany dotyczą trybuny Anfield Road. Po zakończeniu prac pojemność ogólna stadionu ma wynieść 61 tys. miejsc, co sprawi, że stanie się on trzecim po Old Trafford i Tottenham Hotspur Stadium największym stadionem w Premier League.

Liverpool powiększa stadion. Prace ruszają. "Rozpoczęliśmy tę podróż w 2014 roku"

Władze Liverpoolu przekazały w oficjalnym oświadczeniu, że realizacja tego projektu ruszy w najbliższym tygodniu. Rozbudowa trybuny będzie przebiegać tak, jak miało to miejsce w przypadku trybuny głównej. Prace mają trwać przez cały sezon, także w trakcie spotkań rozgrywanych przez Liverpool. Dodatkowo klub musiał mieć pewność, że "projekt jest finansowo opłacalny".

- Potrzebowaliśmy pewności, aby ten projekt mógł się rozwijać i jesteśmy teraz w pozycji, która pozwala nam iść do przodu. Rozpoczęliśmy tę podróż w 2014 roku i jesteśmy wdzięczni wszystkim za wkład, jaki wnieśli, aby doprowadzić projekt do tego etapu - powiedział Andy Hughes, dyrektor zarządzający Liverpool FC.

Dodatkową zaletą renowacji stadionu będzie organizacja sześciu koncertów i dużych wydarzeń na stadionie w ciągu pięciu najbliższych sezonów. Klub informuje również, że "Anfield Road stworzy około 400 miejsc pracy w dniu meczu, jako dodatek do 2200 osób zatrudnionych obecnie przy różnych operacjach podczas każdego meczu, z których 95 procent mieszka w regionie miejskim Liverpoolu". Prace mają się zakończyć przed sezonem 2023/24.