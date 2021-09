Guardiola się wkurzył. "To niedorzeczne. Cały świat coś zmienił oprócz Anglii"

Premier League, EFL Cup, FA Cup, Liga Mistrzów, Liga Europy czy Liga Konferencji Europy - terminarz spotkań angielskich drużyn, które walczą w pucharach, jest bardzo napięty. Na to narzekają niektórzy trenerzy w tym Juergen Klopp z Liverpoolu czy Pep Guardiola z Manchesteru City. Nie chodzi jednak o to, by rezygnować z jakiś rozgrywek, a o to, że władze angielskiej piłki wciąż nie zwiększyły limitu zmian podczas spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa tęskni za reprezentantem Polski. "Nie stać nas" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

- To niedorzeczne, że nie mamy w tym kraju zasady pięciu zmian. Tak funkcjonuje cały piłkarski świat, oprócz Anglii, która ma trzy zmiany. A ten kalendarz? Jest równie niedorzeczny. Kreuje wiele urazów, dlaczego? Bo nie mamy tych pięciu zmian tak jak w innych ligach. Wszyscy zwracają uwagę na piłkarzy, na ich zdrowie, aby móc ich w pełni wykorzystać. A tutaj? Dalej są trzy zmiany - powiedział po meczu z Wycombe trener Manchesteru City.

Guardiola i Klopp idą w jednej parze. "Może kiedyś ci mądrzy mi to wytłumaczą"

Pep Guardiola przyznał również, że nie jest w stanie zrozumieć systemu, który funkcjonuje w Anglii. - Może pewnego dnia, ktoś z "wielkich szefów, wielkich umysłów" będzie w stanie mi to wytłumaczyć - dodał Hiszpan. Dodajmy, że nie jest to pierwsza taka wypowiedź ze strony szkoleniowców pracujących z klubami z Premier League.

W Barcelonie jeszcze bardziej gorąco? Koeman wydał oświadczenie bez porozumienia z klubem

W listopadzie ubiegłego roku na kalendarz spotkań i ograniczoną liczbę zmian grzmiał Juergen Klopp. W pewnym momencie Niemiec nie mógł korzystać z Virgila van Dijka, Trenta Alexandra-Arnolda (uraz łydki), Alexa Oxlade'a-Chamberlaina (kolano), Rhysa Williamsa (biodro), Thiago Alcantary (kolano) oraz Joe Gomeza (kolano). Mohamed Salah z kolei był zakażony koronawirusem.

- Wygląda na to, że zmienił się cały świat, ale dwie rzeczy pozostały: to liczba spotkań w Premier League i trzech rezerwowych. Wielu ludzi gra w piłkę nożną. Najlepsi zarabiają wielkie pieniądze, ale to nie czyni ich bardziej odpornymi - powiedział szkoleniowiec na łamach "Daily Mail".

Zarówno Manchester City, jak i Liverpool wygrali swoje wtorkowe mecze w EFL Cup, jednak trenerzy muszą już przygotowywać drużyny do weekendowych starć w Premier League. Oba zespoły zagrają w sobotę: City z Chelsea, a Liverpool z Brentford. Potem trzy dni później (we wtorek) piłkarze Kloppa udadzą się do Portugalii na mecz z FC Porto, a Guardioli zagrają przeciwko Paris Saint-Germain.