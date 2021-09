Katastrofa klubu reprezentantów Polski! Jedna decyzja i 12 punktów mniej!

Derby County prowadzone przez Wayne'a Rooney'a z wielkim trudem utrzymało się na zapleczu Premier League, kończąc poprzedni sezon z zaledwie jednym punktem przewagi nad strefą spadkową. Na domiar złego klub, w którym występują Kamil Jóźwiak i Krystian Bielik, został ukarany grzywną w wysokości 100 tys. euro za przestępstwo finansowe i dodatkowo nałożono na niego zakaz przeprowadzania transferów.

W piątek klub poinformował, że trafił pod zarząd sądowy. Władze angielskiego klubu zamieściły na swojej oficjalnej stronie internetowej specjalne oświadczenie.

"Skutki pandemii koronawirusa stworzyły zbyt duże obciążenie dla klubu i mają negatywny wpływ na jego przychody. [...] Planowana sprzedaż drużyny i stadionu, która miała zostać sfinalizowana w styczniu 2020 roku, nie doszła do skutku, ponieważ władze ligi zakwestionowały transakcję. Toczące się spory sądowe zwiększyły niepewność i utrudniają negocjacje. Przez covid-19 klub nie jest w stanie wypełnić codziennych zobowiązań finansowych. [...] Apelujemy do EFL, aby teraz pomogły klubowi i zarządowi w każdy możliwy sposób w poszukiwaniu nabywcy. Nie potrafimy w sposób wystarczający podkreślić tego, jak bardzo jest to dla nas miażdżąca sytuacja" - czytamy w komunikacie.

Minus 12 punktów. Derby spada na dno

W środę faktem stały się nieoficjalne informacje, które mówiły o ujemnych punktach dla klubu Jóźwiaka i Bielika. English Football League (EFL) ukarała Derby County odjęciem aż 12 punktów w tabeli Championship. To sprawia, że po ośmiu z 46 kolejek ligowych Derby spadło na ostatnie miejsce w ligowej klasyfikacji z ujemnym dorobkiem punktowym - minus dwóch punktów. Do bezpiecznej strefy "Barany" tracą obecnie dziewięć punktów.

Klub trafił pod zarząd sądowy, który będą tworzyć Andrew Hosking, Carl Jackson i Andrew Andronikou, dyrektorzy zarządzający firmy doradztwa biznesowego Quantuma. Regulacje EFL wobec tego faktu są bezlitosne.

"EFL może dziś potwierdzić, że wobec klubu Derby County zgodnie z Regulaminem EFL zostało natychmiast zastosowane odjęcie 12 punktów w sezonie 2021/22. Następuje to po złożeniu zawiadomienia o zamiarze powołania zarządu sądowego, które miało miejsce w piątek wieczorem, a następnie dzisiejszemu ogłoszeniu, że proces ten został zakończony" - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

- Naszym bezpośrednim celem jest zapewnienie, że klub rozegra wszystkie swoje mecze w mistrzostwach w tym sezonie oraz znalezienie zainteresowanych podmiotów, które ochronią klub i jego pracowników - powiedział z kolei Andrew Hosking, jeden z członków nowego zarządu sądowego.

50 milionów funtów długu

Problemy Derby County rozpoczęły się dwa lata temu, kiedy to jego władze zostały posądzone o nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych za sezony 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018. Klub z hrabstwa Derbyshire poza grzywną otrzymał od władz EFL zakaz transferowy, a do tego musi wysłać przedstawicielom poprawioną dokumentację za lata 2015-2018.

Spekuluje się, że dług klubu wynosi około 50 milionów funtów, a jego właściciel Mel Morris publicznie wypowiedział się, że Derby County kosztowało go ponad 200 milionów funtów.

W kadrze zespołu Derby County znajduje się dwóch polskich zawodników - Kamil Jóźwiak (siedem spotkań w obecnym sezonie ligowym i dwa pucharowe) i Krystian Bielik, który cały czas leczy kontuzję zerwania więzadeł krzyżowych i wróci do gry prawdopodobnie na początku 2022 roku.