James Rodriguez negocjuje szokujący transfer. Koniec z Premier League?

W ostatnich miesiącach kariera James Rodrigueza znalazła się na sporym zakręcie. Kolumbijczyk, który we wrześniu 2020 roku trafił do Evertonu, ma spore problemy z regularną grą po przyjściu Rafy Beniteza do klubu. Latem klub przekazał mu, że ma pełną dowolność w poszukiwaniu nowego pracodawcy, gdyż Everton chciałby obniżyć kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia piłkarzy, a James zarabia aż 200 tys. funtów tygodniowo.

Zaskakujący ruch Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk odejdzie do Kataru?

Według angielskich mediów zawodnik poleciał do Kataru, aby negocjować warunki umowy. Sprowadzeniem zawodnika zainteresowany ma być klub Al-Rajjan SC, którego aktualnym szkoleniowcem jest Laurent Blanc. Zespół oparty jest na zawodnikach z Kataru, występuje w nim zaledwie czterech obcokrajowców, z których najbardziej znany jest Yacine Brahimi. Na razie rozmowy pomiędzy klubem a Rodriguezem są na wczesnym etapie.

Blisko Wschód to dla Kolumbijczyka aktualnie jedna z niewielu alternatyw na regularną grę w najbliższym półroczu. W letnim oknie transferowym pojawiły się plotki, że piłkarz mógłby wrócić do FC Porto lub trafić do tureckiego Basaksehiru. Ostatecznie jednak 30-letni ofensywny pomocnik pozostał w Anglii z niewielkimi perspektywami na grę.

W bieżącym sezonie James nie pojawił się jeszcze na boisku. Pierwszą część rozgrywek przegapił z powodu zakażenia koronawirusa. Zawodnik wrócił już jednak do treningów, ale nadal nie zagrał w angielskim klubie. Everton radzi sobie bez niego bardzo dobrze. Klub zajmuje piąte miejsce w lidze z 10 punktami na koncie po pięciu meczach.