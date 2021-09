Sky Sports może stracić Premier League. Nadchodzi sportowy wstrząs w Anglii

Brytyjskie media informują, że serwis streamingowy DAZN prowadzi ponoć zaawansowane rozmowy na temat kupna BT Sport i przejęcia praw do Premier League. Umowa rzekomo ma zostać sfinalizowana w przeciągu kilku tygodni, co pozwoli BT skoncentrować swoje zasoby na usługach mobilnych i internetowych po tym, jak grupa wycofa się z transmisji sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Obóz Kamila Glika przerywa milczenie ws. oskarżeń Anglików. "Zaczęli kombinować" [SEKCJA PIŁKARSKA #91]

DAZN coraz bliżej przejęcia praw do Premier League

Należący do miliardera Sir Leonarda Blavatnika serwis DAZN zamierza rozwijać swoją działalność na rynku brytyjskim. Prawa do pokazywania Premier League mają mieć kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Prezes firmy Kevin Mayer w ubiegłym tygodniu powiedział, że wierzy w to, iż DAZN uzyska prawa do angielskiej ligi.

Wydarzenie bez precedensu w Premier League. "Pierwszy, który tego dostąpi"

Szczegóły potencjalnej umowy zostały przedstawione w raporcie na łamach Financial Times. Transakcja nie została jeszcze zakończona, a przed złożeniem ostatnich podpisów konieczne jest rozwianie kilku komplikacji. Stacja Sky Sports, która jest większościowym posiadaczem praw do Premier League w Wielkiej Brytanii musi zatwierdzić każdą zmianę z powodu ważnej umowy o wzajemnych licencjach z BT Sport.

Na początku 2021 roku przedstawiciele BT rozpoczęli współpracę z bankiem inwestycyjnym Lazard w celu zbadania opcji dla biznesu w sprawie planowanego wycofania się z transmisji sportowych. Niewykluczone jednak, że grupa zdecyduje się jeszcze na partnerstwo z inną firmą w zakresie pakietu praw.

W grze pozostają również inne firmy

Każda potencjalna umowa oznaczałaby, że DAZN, który został mianowany "Netflixem sportu" uzyskałaby również prawa do transmitowania meczów rugby w lidze Union Aviva Premiership, a także spotkań w krykieta i futbol australijski. Brytyjskie media przekazały, że wśród pretendentów do ubiegania się o pakiety praw znajdowały się również Disney i ITV.

Pogba zadrwił z fanów rywali. Carrick musiał interweniować. "Zamknij mordę" [WIDEO]

W ostatnich latach firma BT ugruntowała swoją pozycję głównego konkurenta w zakresie transmisji sportowych dla Sky Sports w Wielkiej Brytanii. Podmiot dążył do zbudowania swojej pozycji w obszarze piłki nożnej, aby zachęcić klientów korzystających z łączy szerokopasmowych i wzmocnić w ten sposób swoją podstawową ofertę.