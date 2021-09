Łukasz Fabiański chwalony po starciu z Manchesterem United i Cristiano Ronaldo

Niedzielne spotkanie na Stadionie Olimpijskim w Londynie dało kibicom ogromną dawkę emocji. Na boisku spotkały się dwie drużyny, które w tym sezonie były niepokonane. Spotkanie w Londynie rozpoczęło się bardzo spokojnie i obie drużyny nie stwarzały zbyt wiele zagrożenia w polu karnym. W 30. minucie spotkania niespodziewanie to West Ham wyszedł na prowadzenie dzięki trafieniu Saida Benrahmy. Jednak już po pięciu minutach wyrównał Cristiano Ronaldo i pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 1:1.

W drugiej połowie do pracy wzięli się zdecydowanie piłkarze Manchesteru United. Na ich drodze stał jednak Łukasz Fabiański, który popisywał się niezwykłymi interwencjami. Wielokrotnie ratowałl swoich kolegów i naprawiał ich błędy. Niestety nie miał nic do powiedzenia w 89. minucie kiedy to świetnym uderzeniem popisał się Jesse Lingard. W ostatniej minucie spotkania West Ham miał szansę na wyrównanie, ale Mark Noble zmarnował rzut karny.

Brytyjskie media pod wrażeniem Fabiańskiego. Wysokie oceny

Po niedzielnym spotkaniu na pochwały zasłużył sobie Łukasz Fabiański, ponieważ bez niego porażka mogłaby być zdecydowanie wyższa. Zwróciły na to uwagę brytyjskie media, które doceniły Polaka i nagrodziły go dobrymi ocenami.

Dziennikarze "Sky Sports" oceniły występ Polaka na 8 (w skali 1-10). Tak wysoko nie został oceniony nawet Cristiano Ronaldo. - Łukasz Fabiański nie był w stanie utrzymać piłki, a portugalska gwiazda podążyła za nim, aby dobić futbolówkę z niewielkiej odległości - opisywał sytuacje bramkową "The Sun". - Fabiański popisał się kilkoma udanymi interwencjami - napisano w relacji BBC. - Wcześniej Cristiano Ronaldo strzelił swoją czwartą bramkę w trzecim meczu po powrocie do Manchesteru. Trafił z niewielkiej odległości - dodano. Na 7,5 natomiast występ Fabiańskiego ocenił dziennik "Daily Mail".

West Ham w niedzielę doznał pierwszej porażki w tym sezonie. Drużyna prowadzona przez Davida Moyesa w tabeli Premier League zajmuje obecnie 8. miejsce. Manchester United jest na 3. pozycji w dalszym ciągu bez porażki na koncie.