Takim samochodem porusza się Cristiano Ronaldo na co dzień. Auto za prawie milion złotych

Transfer Cristiano Ronaldo z Juventusu do Manchesteru United był niewątpliwie jednym z najgłośniejszych wydarzeń letniego okienka transferowego. Portugalczyk pojawił się na Old Trafford po 12 latach przerwy i wrócił do miejsca, w którym rozbłysnął jego talent.

Astronomiczny samochód Cristiano Ronaldo

36-latek zdążył się już zadomowić w Manchesterze. Jak poinformowały angielskie media, Portugalczyk po ulicach miasta przemieszcza się na co dzień Lamborghini o wartości 170 tysięcy funtów. W przeliczeniu na złotówki, jego auto jest warte ponad 900 tysięcy złotych.

Prasa dokładnie opisała pojazd Ronaldo. To Lamborghini Urus, czyli jedno z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych aut na świecie. Producent wskazuje, że jest to pierwszy supersportowy pojazd użytkowy, łączący duszę samochodu sportowego z funkcjonalnością SUV-a. Jest napędzany 4-litrowym silnikiem, do "setki" rozpędza się w 3,6 sekundy, a maksymalną prędkość, jaką może rozwinąć tp ponad 300 km/h.

Dziennikarzom udało się przyłapać Portugalczyka tuż przed ośrodkiem treningowym klubu. Ronaldo podczas jazdy zatrzymał się na prośbę jednego z młodych fanów i zrobił sobie z nim selfie. Po chwili odjechał w kierunku centrum miasta.

Po powrocie do Manchesteru United Cristiano Ronaldo rozegrał w barwach "Czerwonych Diabłów" dwa spotkania - jedno w Premier League i jedno w Lidze Mistrzów. Strzelił w nich trzy bramki - dwie w ligowym starciu z Newcastle United (4:1) i jedną w przegranym 1:2 meczu przeciwko Young Boys Berno.