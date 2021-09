Cristiano Ronaldo chciał przejąć rolę Solskjaera. "Siadaj!"

To nie pierwszy taki obrazek w historii, kiedy Cristiano Ronaldo z piłkarza grającego na boisku, zmienia się w trenera prowadzącego zespół z ławki rezerwowych. Mieliśmy okazję oglądać to podczas finału Euro 2016 we Francji, gdy Portugalczyk opuścił murawę już w pierwszych minutach finału z Francją. Ponownie kibice mogli zobaczyć 36-latka w nowej roli na meczu Ligi Mistrzów.

Manchester United przegrał z Young Boys Berno 1:2 po katastrofalnym błędzie Jessego Lingarda. Mało tego, to właśnie Anglik zmienił w 72. minucie Cristiano Ronaldo. Gdy Portugalczyk schodził z boiska był jeszcze remis. Napastnik, zamiast dołączyć do reszty zespołu na ławce rezerwowych, zaczął doradzać swoim kolegom zza pleców Ole Gunnara Solskjaera.

Cristiano Ronaldo "drugim trenerem" Manchesteru United?

Sytuację skomentował były kolega z zespołu i obrońca Manchesteru United, Rio Ferdinand. - Muszę być szczery, że gdybym to ja był trenerem, powiedziałbym mu: siadaj! - stwierdził Anglik. Zdanie Ferdinanda podzielił Peter Crouch. - Pewnie też bym tak zareagował. Ale to jest Cristiano, pozwalamy mu na to - dodał 40-letni napastnik.

Rio Ferdinand zauważył także, że taka już jest natura Portugalczyka. - Rozumiem to. Wiesz, ludzie idą za Cristiano: "Och to brawura, to dla fanów". On jest po prostu pełnym pasji facetem. Chce wygrywać, jest zdeterminowany i nie może tego trzymać w sobie. Jeśli to oznacza, że musi iść tam i stać obok menedżera, wykrzykując instrukcje, to niech tak będzie. Jeśli jest to ktoś o jego pozycji i randze, jak możesz się z tym kłócić? - dodał.

Manchester United, po pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Young Boys, które pokonało Anglików, a drugie i trzecie miejsce należy do kolejno Atalanty Bergamo i Villarrealu (remis 2:2). Następnym przeciwnikiem zespołu z Premier League będzie hiszpański Villarreal.