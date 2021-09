Rummenigge o transferze Haalanda. "Tam nie zagra. Właściciel niechętnie otwiera skarbonkę"

W kontrakcie Erlinga Brauta Haalanda od lata przyszłego roku pojawi się klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro, którą będzie mógł uiścić każdy zainteresowany klub. Borussia Dortmund wydaje się być z tym pogodzona i zaczyna poszukiwać następcy Norwega. Niemiecki "Bild" podaje, że może nim zostać Timo Werner, obecnie występujący w Chelsea.

Karl-Heinz Rummenigge mówi wprost nt. Haalanda. "Na pewno nie trafi do Liverpoolu"

Karl-Heinz Rummenigge udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Bild". Głównym tematem rozmowy była przyszłość Erlinga Brauta Haalanda. Zdaniem byłego prezesa Bayernu Monachium reprezentant Norwegii nie trafi do zespołu mistrza Niemiec. "Myślę, że Bayern będzie starał się przedłużyć umowę z Robertem Lewandowskim. Haaland byłby raczej inwestycją, a Lewandowski to przecież najlepszy napastnik na świecie. Erling jest na drugim miejscu" - powiedział.

Rummenigge wskazał także klub, do którego na pewno Erling Braut Haaland nie trafi po zakończeniu obecnego sezonu. Mowa o drużynie występującej na poziomie Premier League. "Nie sądzę, żeby Erling Haaland trafił do Liverpoolu. Bardzo dobrze znam właściciela klubu, który nie jest chętny do otwierania skarbonki. Z kolei nie wykluczałbym transferu do Realu Madryt. Myślę, że trafi tam i on, i Kylian Mbappe" - dodał Niemiec.

Erling Braut Haaland zagrał w siedmiu spotkaniach tego sezonu w barwach Borussii Dortmund. Napastnik reprezentacji Norwegii zdobył w nich dziewięć bramek oraz zanotował cztery asysty. 21-latek strzelił pięć goli w Bundeslidze i ma zaledwie jedno trafienie mniej od Roberta Lewandowskiego. Haaland ma ważny kontrakt z BVB do końca czerwca 2024 roku.