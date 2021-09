"Beee, meee". Cristiano Ronaldo musiał zmienić posiadłość za 6 mln funtów. Rodzina była zirytowana

Cristiano Ronaldo ponownie zadebiutował w Manchesterze United w sobotę 11 września. Portugalczyk zdobył dwa gole przeciwko Newcastle United i został najstarszym strzelcem Czerwonych Diabłów od lutego 2013 roku i Ryana Giggsa. Mecz zakończył się wynikiem 4:1, a poza Portugalczykiem na listę strzelców wpisali się Bruno Fernandes oraz Jesse Lingard. Ronaldo strzelił gola w przegranym 1:2 meczu z Young Boys w pierwszej kolejce fazy grupowej LM.

Cristiano Ronaldo zdecydował się na przeprowadzkę. W poprzednim mieszkaniu przeszkadzały mu owce

Brytyjski "The Sun" informuje, że Cristiano Ronaldo musiał zmienić mieszkanie kilka dni po transferze do Manchesteru United. Portugalczyk wprowadził się z rodziną do posiadłości w ustronnym miejscu pośród pól i lasów, która łącznie miała niemal dziesięć hektarów powierzchni i kosztowała sześć milionów funtów. Ronaldo szybko jednak zdecydował się ją opuścić.

Rodzina reprezentanta Portugalii była zirytowana hałasem owiec, szczególnie wczesnym rankiem. Dodatkowo Ronaldo nie czuł się tam dostatecznie chroniony, bo fragment bramy wjazdowej do posiadłości był widoczny z drogi publicznej. Nowe mieszkanie rodziny jest równie imponujące jak poprzednie. "Ronaldo jest prawdziwym profesjonalistą, który poświęca dużo czasu na odpoczynek i regenerację, więc zdecydowano się na przeprowadzkę" - czytamy.

Cristiano Ronaldo występował już w Manchesterze United w latach 2003-2009. Napastnik w tym czasie rozegrał 292 oficjalne spotkania, w których zdobył 118 bramek oraz zanotował 69 asyst. Obecna umowa Portugalczyka z Czerwonymi Diabłami jest ważna do końca czerwca 2023 roku. Klub ma jednak opcję jej przedłużenia o dodatkowy sezon.