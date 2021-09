Wiadomo, kto doprowadził do transferu Ronaldo do Manchesteru. "Nie wyobrażałem sobie"

Latem Cristiano Ronaldo powiedział "dość" i zaczął szukać nowego klubu. W mediach przewijał się temat transferu do Paris Saint Germain i Manchesteru City, ale ostatecznie Juventus sprzedał Portugalczyka za około 20 milionów euro do Manchesteru United. Okazuje się, że szarą eminencją stojącą za tą przeprowadzką był sir Alex Ferguson, który trenował CR7 w latach 2003-09.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Piłkarz Liverpoolu zaskakuje po koszmarnej kontuzji. "To nie była jego wina"

- Ronaldo przechodzący do City? Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł sobie to wyobrazić. Na pewno przyczyniłem się do tego, by wybrał United. Ale wiele osób odegrało ważną rolę w tym transferze. Poczyniliśmy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że tutaj trafi. Klub się z nim skontaktował, ja porozmawiałem z rodziną Glazerów [właściciele klubu], a następnie transfer został sfinalizowany. To była naprawdę duża ulga, gdy okazało się, że Ronaldo wybierze United - stwierdził w rozmowie z ViaPlay sir Alex Ferguson.

I dodał: - Myślę, że jego wpływ na młodych piłkarzy będzie szczególnie duży. Cristiano wpłynie także na kibiców. Rozmawiałem z kibicami i to wspaniały dzień dla Manchesteru United.

Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Niesamowity powrót Cristiano Ronaldo! Grad bramek w Manchesterze [WIDEO]

Cristiano Ronaldo znów zaczął strzelać w barwach Manchesteru United! Portugalczyk zaliczył piorunojący ponowny debiut! Portugalczyk zdobył dwie bramki, a Manchester wygrał z Newcastle aż 4:1.

Jak zauważył serwis OptaJoe, Cristiano został najstarszym zawodnikiem, który strzelił gola dla Manchesteru United w Premier League od lutego 2013 roku. Wtedy trafienie w meczu z Queens Park Rangers zanotował Ryan Giggs, który miał 39 lat i 86 dni. Ronaldo w dniu spotkania z Newcastle United miał 36 lat i 218 dni.

W trakcie gry dla Man United Ronaldo zdobył jedną Złotą Piłkę - w 2008 roku.