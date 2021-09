Chwile grozy na meczu Liverpoolu! Koszmarna kontuzja 18-latka

Harvey Elliott cieszył się dużym zaufaniem u Juergena Kloppa na początku sezonu Premier League. 18-letni pomocnik zagrał 90 minut w meczach z Burnley (2:0) i Chelsea (1:1), a na inaugurację rozgrywek z Norwich (3:0) wszedł na ostatnie siedem minut. Młodzieżowy reprezentant Anglii otrzymał też szansę od pierwszej minuty w czwartej kolejce ligowej w spotkaniu przeciwko Leeds United.

Harvey Elliott z koszmarną kontuzją! To może być kilka miesięcy przerwy

Liverpool od samego początku kontrolował mecz z Leeds United. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa wyszła na prowadzenie w 20. minucie za sprawą Mohameda Salaha. 30 minut później Liverpool prowadził 2:0 dzięki trafieniu Fabinho. W 58. minucie The Reds chcieli wyprowadzić kontratak, a piłkę na własnej połowie otrzymał Harvey Elliott. Anglik został brutalnie zatrzymany przez Pascala Struijka. Reakcja Salaha na faul mówiła wszystko - nie jest najlepiej.

Reakcja Harveya Elliotta po faulu wskazuje na to, że jego przerwa od gry może potrwać nawet kilka miesięcy. 18-latek opuścił boisko na noszach i otrzymał aplauz od fanów Leeds United. Jego miejsce na murawie zajął Jordan Henderson. "Mam nadzieję, że ta kontuzja Harveya Elliotta nie jest tak poważna, jak się wydaje. Nie wyglądało to na czerwoną kartkę przy normalnej prędkości, ale bez powtórek trudno mieć pewność. Po prostu dziwny wypadek, tak sądzę" - napisał Gary Lineker na Twitterze.

Harvey Elliott postanowił szybko uspokoić fanów Liverpoolu i opublikował zdjęcie na Instagramie. "Dziękuję Wam wszystkim za wiadomości. Wrócę do zdrowia. YNWA (You'll Never Walk Alone - Nigdy nie będziesz szedł sam)" - napisał wychowanek klubu z Anfield. Na ten moment klub nie poinformował, jak długo potrwa przerwa młodzieżowego reprezentanta Anglii.

