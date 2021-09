Wymowny transparent nad Old Trafford! Feministki uderzyły w Ronaldo

Cristiano Ronaldo ponownie zadebiutował w Manchesterze United. Portugalczyk zdobył dwa gole przeciwko Newcastle United i został najstarszym strzelcem Czerwonych Diabłów od lutego 2013 roku i Ryana Giggsa. Mecz zakończył się wynikiem 4:1, a poza Portugalczykiem na listę strzelców wpisali się Bruno Fernandes oraz Jesse Lingard.

Feministki "przywitały" Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Wspierają Kathryn Mayorgę

BBC poinformowało, że nad Old Trafford w trakcie meczu Manchesteru United z Newcastle United przeleciał samolot z transparentem o treści "Believe Kathryn Mayorga", co oznacza "Uwierzcie Kathryn Mayordze". Za całą akcją stoi społeczność brytyjskich feministek o nazwie Level Up. Organizacja zapowiadała wcześniej, że zamierza zakłócić fanfary wokół głośnego powrotu Ronaldo do Manchesteru United.

Trzy lata temu była modelka, Kathryn Mayorga, oskarżyła Cristiano Ronaldo o gwałt. Prawnik Amerykanki przyznawał, że Mayorga zainspirowała się ruchem #MeToo przeciwko przemocy seksualnej. Miało do tego dojść w 2009 roku w Las Vegas. Według relacji kobiety, Portugalczyk miał ją zaprosić do pokoju hotelowego, gdzie ją zgwałcił. W 2010 roku kobieta podpisała ugodę, na mocy której miała otrzymać 375 tysięcy dolarów w zamian za milczenie. Ronaldo od początku zaprzeczał wszystkiemu i nie przyznał się do winy. Ostatecznie nie usłyszał żadnych zarzutów i w lipcu 2019 roku sąd umorzył postępowanie z braku dowodów.

Według informacji z kwietnia tego roku Mayorga domaga się 56 milionów funtów odszkodowania za "przeszły i przyszły ból i cierpienie". "Daily Mail" wówczas informował, że zespół prawny byłej modelki ma listę 60 świadków, których zamierza przesłuchać. Na niej znajduje się m.in szef Juventusu, Andrea Agnelli, a także agent piłkarza, Jorge Mendes.