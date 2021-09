Solskjaer zapytany, kto będzie strzelał karne w Manchesterze. Zastanawiająca odpowiedź

Cristiano Ronaldo ponownie zadebiutował w Manchesterze United. Portugalczyk zdobył dwa gole przeciwko Newcastle United i został najstarszym strzelcem Czerwonych Diabłów od lutego 2013 roku i Ryana Giggsa. Mecz zakończył się wynikiem 4:1, a jako ostatni na listę strzelców wpisali się Bruno Fernandes oraz Jesse Lingard. "To jest Manchester Club de Portugal" - mówił Andrzej Twarowski podczas transmisji meczu w Canal+ Premium.

Kto będzie wykonywał rzuty karne w Manchesterze United? Solskjaer odpowiada. "Znają moje stanowisko"

Ole Gunnar Solskjaer brał udział w konferencji prasowej przed meczem z Newcastle United. Dziennikarze zapytali Norwega o to, kto będzie wykonywał rzuty karne po transferze Cristiano Ronaldo. Szkoleniowiec odpowiedział dosyć wymijająco. "Rozmawiałem o tym zarówno z Bruno, jak i Cristiano. Obaj znają moje stanowisko w tej sprawie. Wiedzą, że to ja zdecyduję, kto podejdzie do rzutu karnego. Mam dwóch zawodników, którym ufam" - powiedział.

Bruno Fernandes do tej pory wykonywał 22 rzuty karne w barwach Manchesteru United i zmarnował tylko jedno uderzenie. Według statystyk zgromadzonych przez portal Transfermarkt, Ronaldo wykonał 167 rzutów karnych w trakcie całej kariery i zmarnował 28 z nich. Cristiano wykorzystał 17 na 20 jedenastek w trakcie gry dla Czerwonych Diabłów w latach 2003-2009.

Manchester United po czterech kolejkach zajmuje pozycję lidera Premier League. Zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera wygrał 5:1 z Leeds United, 1:0 z Wolverhampton i 4:1 z Newcastle oraz zremisował 1:1 z Southampton. W najbliższym meczu ligowym United zmierzą się z West Hamem (19 września, 15:00).