W Anglii tego nie zobaczą! Gdzie i kiedy oglądać ponowny debiut Cristiano Ronaldo w Manchesterze United? [TRANSMISJA]

Cristiano Ronaldo stał się bohaterem zdecydowanie największego transferu w Premier League w ostatnich latach. Kiedy wydawało się już, że nic nie jest w stanie przebić odejścia Leo Messiego z FC Barcelony, Portugalczyk zdecydował się na powrót do Manchesteru United. Wielka Brytania natychmiast oszalała na jego punkcie, a już w sobotę 36-latek może ponownie zadebiutować na Old Trafford.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ronaldo nie był głównym winowajcą niepowodzeń Juventusu"

Cristiano Ronaldo wraca na Old Trafford. Czy wystąpi w pierwszym składzie?

4490 dni - dokładnie tyle minęło od pierwszego debiutu Cristiano Ronaldo w barwach Manchesteru United. Miało to miejsce dokładnie 16 sierpnia 2003 roku w wygranym 4:0 spotkaniu z Boltonem. Portugalczyk zameldował się wtedy na boisku w 61. minucie, zmieniając Nicky'ego Butta.

Świetne informacje dla gigantów! Jest decyzja władz Premier League

W sobotę Ronaldo stanie przed szansą na kolejny debiut w dodatku na wypełnionym po brzegi Old Trafford. Manchester United zmierzy się z Newcastle United w 4. Premier League. Nie wiadomo jednak, czy Portugalczyk rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych, czy wyjdzie w pierwszym składzie. Ole Gunnar Solskjaer na konferencji przedmeczowej powiedział tylko, że "Ronaldo nie przyszedł, żeby siedzieć na ławce". Może to oznaczać, że zobaczymy go jednak od 1. minuty.

Swoje ostatnie spotkanie z Newcastle United Ronaldo rozegrał natomiast dokładnie 12 stycznia 2008 roku. Jego drużyna triumfowała wtedy aż 6:0, a Portugalczyk skompletował hat-tricka.

Sprawa Mendy'ego wstrząsnęła Wielką Brytanią. City musi wydać wielkie pieniądze

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Manchester United - Newcastle United?

Spotkanie 4. kolejki Premier League Manchester United - Newcastle United odbędzie się w sobotę 11 września. Rozpoczęcie meczu zaplanowane jest na godzinę 16:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na kanale Canal + Premium oraz online w aplikacji Canal + Online.

Co ciekawe, angielscy kibice nie będą mogli zobaczyć ponownego debiutu Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Zgodnie z brytyjskim prawem, ogólnokrajowe telewizje nie mogą pokazywać meczów w sobotę między 15:45 a 18:15 czasu polskiego. Przepis ustanowiony w latach 60. ubiegłego wieku miał zachęcać kibiców do pójścia na stadiony klubów z niższych lig, zamiast siedzenia przed telewizorem. Tym samym ani Sky Sports, ani BT Sport nie będą mogły pokazać ponownego debiutu Ronaldo na Old Trafford.