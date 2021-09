Dziennikarz odsłania kulisy transferu Ronaldo. Man United to plan B, a nie "wymarzone miejsce"

Temat odejścia Cristiano Ronaldo z Juventusu regularnie pojawiał się w mediach w trakcie letniego okna transferowego, ale działania przybrały na sile w ostatnich dniach. Na początku wydawało się, że kapitan reprezentacji Portugalii dołączy do Manchesteru City, natomiast finalnie został piłkarzem Manchesteru United. Juventus zainkasował za Ronaldo 15 mln euro podstawy plus osiem mln euro bonusów, a zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon.

Zobacz wideo "Ronaldo nie był głównym winowajcą niepowodzeń Juventusu"

Hiszpański dziennikarz zdradza kulisy transferu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk chciał dołączyć do Manchesteru City

Guillem Balague, dziennikarz związany z BBC czy Diario Ole zdradził na Twitterze historię transferu Cristiano Ronaldo. Według jego informacji Portugalczyk liczył na to, że uda mu się trafić do Manchesteru City. "Cristiano i Mendes negocjowali z City, ponieważ to było ich miejsce docelowe. Pep Guardiola wiedział, że on może strzelić nawet 40 bramek, biorąc pod uwagę to, ile sytuacji potrafi stworzyć Manchester City" - rozpoczął.

"Juventus otworzył mu drzwi, sam szukał nowego pracodawcy od dwóch lat. City musiało sprzedać jednego ofensywnego zawodnika. Na tych pozycjach mają nadmiar graczy. Co ciekawe, Barcelona z Laportą starali się kupić Sterlinga, Jesusa lub Bernardo Silvę, ale szybko z tego zrezygnowali. Klub wiedział, że zostało niewiele czasu i jest niewiele opcji, aby jeden z piłkarzy odszedł. Ronaldo i Mendes chcieli trafić do City, ale musieli mieć przygotowany plan B" - dodaje dziennikarz.

"United nie rozważało transferu CR7, ale kiedy dowiedzieli się, że jest dostępny na rynku, to poczuli, że muszą to zrobić. Manchester United zaoferował lepszą pensję od City, ale też Juventus był zadowolony z transakcji. Kiedy stało się jasne, że City nie zdąży nikogo sprzedać, Mendes przekazał klubowi, że Ronaldo wybrał ofertę United. To oni wygrali w tej historii - powrót syna marnotrawnego, wezwanie Fergusona, Ronaldo zachwycony powrotem" - skwitował.

Cristiano Ronaldo zadebiutuje w barwach Manchesteru United w sobotę 11 września o godzinie 16:00. Wtedy Czerwone Diabły zagrają mecz z Newcastle United w ramach trzeciej kolejki Premier League. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium oraz na stronie internetowej ogladaj.canalplus.com.