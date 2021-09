Cristiano Ronaldo przyjechał do Carrington autem za 200 tys. euro. Szaleństwo kibiców

Cristiano Ronaldo był bohaterem jednego z hitów transferowych podczas niedawno zakończonego letniego okienka. Piłkarz wrócił po 12 latach do Manchesteru United. Powrót Portugalczyka wywołał szaleństwo wśród kibiców wicemistrzów Anglii.

Cristiano Ronaldo przyjechał do ośrodka treningowego samochodem wartym fortunę

Jako że transfer został przeprowadzony w ostatnich dniach okna transferowego, piłkarz dopiero niedawno miał okazję pojawić się w ośrodku treningowych angielskiego klubu. Wcześnie przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii. Ronaldo strzelił dwa gole w spotkaniu z Irlandią, ale dostał w nim także żółtą kartkę, co skutkowało pauzą we wtorkowym spotkaniu z Azerbejdżanem, stąd przedwcześnie opuścił kadrę i udał się do Manchesteru.

W środę zawodnik przyjechał do ośrodka treningowego w Carrington, aby odbyć pierwszy pełny dzień treningowy w barwach nowego/starego klubu. Przed bramą czekało na niego kilkudziesięciu kibiców Manchesteru United. Zawodnik zadziwił wszystkich, przyjeżdżając do klubu wartym 186 tys. euro Lamborghini Urus wyprodukowanym w 2018 roku. Kiedy wjeżdżał do ośrodka, napastnik uśmiechnął się i uniósł kciuk w kierunku fotoreporterów.

Pierwszą okazję do występu w nowych/starych barwach Cristiano Ronaldo będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej. 11 września Manchester United zmierzy się na własnym stadionie z Newcastle United w ramach czwartej kolejki Premier League. Ronaldo związał się z klubem dwuletnim kontraktem.