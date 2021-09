"Następca Lewandowskiego" może zostać sprzątnięty Bayernowi. Miał oferty

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu, który "dołączył do wyścigu" po młodego napastnika. Według doniesień przedstawicieli angielskiego klubu czeka trudne zadanie właśnie przez dwóch innych rywali z Europy. Red Bull Salzburg natomiast wymaga za Karima Adeyemiego zapłaty w wysokości 17 mln funtów.

Młoda gwiazda na oku gigantów. "Kiedyś interesowała się nim Chelsea"

Red Bull Salzburg sprowadził 19-letniego napastnika z Minnows Unterhaching za jedyne 2,5 mln futów. Adeyemi dołączył do austriackiego klubu w 2018 roku. Od tego czasu rozegrał 59 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował 16 asyst. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Adeyemi zadebiutował ostatnio w pierwszej reprezentacji Niemiec. W meczu z Armenią (6:0) strzelił swojego pierwszego gola. Niemieckie media okrzyknęły go potencjalnym następcą Lewandowskiego. Dlaczego?

Kibice Bawarczyków powinni kojarzyć 19-letniego Niemca, bo uczył się futbolu w akademii Bayernu. - Byłem wtedy jeszcze dzieckiem i nie należałem do najspokojniejszych. To nie spodobało się Bayernowi i postanowili mnie wyrzucić. Nie wydaje mi się, żebym miał problemy z dyscypliną, może byłem trochę naburmuszony. Teraz chcę jednak pokazać Bayernowi co potrafię, kim jestem i że błędem było wyrzucenie mnie. To tylko mnie napędza - mówił kilka miesięcy temu napastnik.

"Daily Mail" informuje natomiast, że Liverpool jest gotowy rozstać się z Divockiem Origim. Adeyemi jest stawiany w roli następcy Roberto Firmino. "Mógłby podążać dobrze przetartą ścieżką" - czytamy w artykule. Okazuje się, że Liverpool nie jest pierwszą angielską drużyną, która widziałaby 19-latka w swoim składzie

- Kiedy miał 16 lat, niektóre kluby z Anglii chciały go podpisać. Na przykład przyjechało kilku skautów z Chelsea, ale nie wiem, czy to by wypaliło. Nigdy nie powinno się robić dwóch kroków na raz. Salzburg jest dla niego dobrą stacją, ale też klubem, który nie stawia przeszkód młodym zawodnikom przed odpowiednimi ofertami - powiedział redakcji Goal.com Manfred Sachwable, były prezes Unterhaching.