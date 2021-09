Piłkarza Liverpoolu "uwięziony" w swoim kraju przez zamach stanu. "Cały dzień słychać strzały"

Naby Keita przybył ostatnio do Gwinei na zgrupowanie reprezentacji narodowej, która miała się przygotować do eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Gwinejczycy rozegrali jedno spotkanie z Gwineą Bissau (1:1), a w poniedziałek 6 września mieli się zmierzyć na własnym terenie z Marokiem. W niedzielę w kraju doszło jednak do wojskowego zamachu stanu, który uniemożliwił rozegranie spotkania.

- Jesteśmy w hotelu, przez cały dzień słychać strzały. Czekamy na zgodę na wyjazd na lotnisko, a droga na nie zajmie 45 minut, godzinę. Gdy słyszysz strzały, wiesz, że nie masz zapewnionego bezpieczeństwa w 100 procentach - relacjonował trener reprezentacji Maroka Vahid Halihodzić w rozmowie z "L'Equipe". Marokańczykom udało się ostatecznie opuścić Gwineę.

Piłkarz Liverpoolu "uwięziony" w swoim kraju. Trwa walka o jego powrót do Anglii

Mniej szczęścia mieli reprezentanci Gwinei, którzy grają poza granicami swojego kraju. Tym najsłynniejszym jest pomocnik Liverpoolu Naby Keita, który według angielskich mediów został "uwięziony" w swoim kraju. Władze klubu robią, co mogą, aby sprowadzić swojego zawodnika do Anglii, ale nie jest to łatwe.

W kontakcie z Keitą cały czas pozostaje trener Liverpoolu Juergen Klopp. Początkowo klub chciał wysłać po zawodnika specjalny samolot, ale na tę chwilę jest to niemożliwe, ponieważ wszystkie lotniska i granice w Gwinei są zamknięte. - Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy regularnie kontaktować się z odpowiednimi władzami, pracując nad sprowadzeniem Naby'ego do Liverpoolu bezpiecznie i w terminie - napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu.