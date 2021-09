Ronaldo już trenuje z Man United. Opuścił kadrę Portugalii przed meczem el. MŚ. Kiedy debiut?

Manchester United potwierdził zakontraktowanie Cristiano Ronaldo 31 sierpnia, choć już wcześniej było wiadomo, że Portugalczyk wróci na Old Trafford po 12 latach. Cristiano nie miał do tej pory okazji na poznanie nowych kolegów z zespołu, bo musiał udać się na zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Z kadrą rozegrał jeden mecz eliminacji do mistrzostw świata. Jego dwa gole w końcówce dały Portugalii wygraną nad Irlandią 2:1, a jemu samemu rekord goli zdobytych dla reprezentacji narodowej.

Ronaldo cieszył się z gola tak bardzo, że z emocji zdjął koszulkę, za co zobaczył żółtą kartkę. Jako że to było jego drugie takie upomnienie w eliminacjach, to Ronaldo musi odpuścić następne spotkanie z Azerbejdżanem, które odbędzie się we wtorek.

W związku z tym Cristiano został zwolniony ze zgrupowania wcześniej, dzięki czemu mógł już dołączyć do nowego zespołu. Manchester United zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym Ronaldo spotyka się z trenerem Manchesteru, Ole Gunnarem Solskjaerem. Potem przywitał się z nowymi kolegami z drużyny i rozpoczął pierwszy trening w nowym klubie. Oczywiście Portugalczyk nie spotkał się jeszcze z największymi gwiazdami zespołu, ponieważ wielu zawodników Manchesteru przebywa na zgrupowaniach swoich reprezentacji.

Kiedy można spodziewać się debiutu Cristiano? Manchester już w najbliższą sobotę zagra wyjazdowy mecz z Newcastle United w Premier League, natomiast we wtorek wicemistrzowie Anglii rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów, a ich rywalem będzie szwajcarskie Young Boys Berno. To również będzie mecz wyjazdowy. Na debiut Ronaldo na Old Trafford trzeba będzie poczekać, przynajmniej do 22 września, kiedy Manchester zmierzy się z West Hamem w Pucharze Ligi Angielskiej. Trzy dni później na własnym obiekcie podopieczni Solskjaera zagrają z Aston Villą.

