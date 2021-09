Sebastian Szymański miał ofertę transferu do Premier League. "Lepszy klub niż Brighton"

Sebastian Szymański znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze w eliminacjach do MŚ w Katarze. Zawodnik Dynama Moskwa został jednak z niej skreślony z powodu urazu, o czym poinformował selekcjoner Paulo Sousa na konferencji prasowej. Były zawodnik Legii Warszawa mógł być bohaterem głośnego transferu w ostatnich dniach letniego okna.

Media: Sebastian Szymański mógł trafić do Premier League. "To lepszy klub niż Brighton"

Mariusz Piekarski był jednym z gości programu Hejt Park na Kanale Sportowym. Agent piłkarski zdradził, że Sebastian Szymański mógł w ostatnich dniach okna transferowego przenieść się do klubu z Premier League. "Dostaliśmy z jednego klubu Premier League propozycję wypożyczenia z obligatoryjnym wykupem za Sebastiana Szymańskiego, ale nie podjęliśmy tematu, bo było za mało czasu. Jaki klub? Lepszy niż Brighton. Na pewno jest to dobry klub, stabilny. Jesteśmy w kontakcie od ponad roku. Szymański jest w dobrej formie, stąd pewnie telefon" - powiedział Piekarski.

W październiku zeszłego roku Roman Orieszczuk, komentator rosyjskiej telewizji Match TV przyznał w rozmowie z Interią, że o Sebastiana Szymańskiego pytały kluby z Hiszpanii oraz Włoch. Ostatecznie do transferu do któregokolwiek z podanych krajów nie doszło. Szymański po zakończeniu poprzedniego sezonu przedłużył kontrakt z Dynamem Moskwa do 30 czerwca 2026 roku, co stawia jego klub w lepszej pozycji podczas potencjalnych rozmów negocjacyjnych z innymi drużynami.

Sebastian Szymański występuje w Dynamie Moskwa od lipca 2019 roku, kiedy to odszedł z Legii Warszawa za 5,5 miliona euro. Pomocnik od tego czasu zagrał w 60 oficjalnych meczach, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dziewięć asyst. Szymański dobrze rozpoczął obecny sezon - w sześciu kolejkach ligowych strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.