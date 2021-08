Z jakim numerem zagra Ronaldo? Nowy już wybrany, jeśli nie będzie zgody na siódemkę

Juventus oraz Manchester United we wtorek oficjalnie poinformowały o finalizacji transferu Cristiano Ronaldo. Stara Dama uzyska za Portugalczyka 15 milionów euro (płatne w pięciu ratach) plus bonusy o wartości ośmiu milionów euro. Ronaldo podpisał kontrakt z Czerwonymi Diabłami ważny do końca czerwca 2023 roku. Klub zagwarantował sobie opcję przedłużenia umowy o dodatkowy sezon.

Zobacz wideo "Ronaldo nie był głównym winowajcą niepowodzeń Juventusu"

Media: Cristiano Ronaldo jednak zagra z numerem 7? Klub walczy o uzyskanie specjalnej dyspensy

Gazeta "Manchester Evening News" informuje, że Manchester United zwrócił się z prośbą do władz Premier League o uzyskanie specjalnej zgody na zmianę numeru Edinsona Cavaniego. To pozwoliłoby Ronaldo wziąć trykot z numerem 7, z którym Portugalczyk jest głównie kojarzony. W zasadach Premier League jest obecny zapis, który mówi, że zawodnik musi występować w trakcie sezonu z jednym numerem.

W ostatnich tygodniach podobny przypadek pojawił się w rozgrywkach ligi francuskiej. Paris Saint-Germain wystosowało prośbę do władz Ligue 1, aby uzyskać zgodę na przyznanie Leo Messiemu koszulki z numerem 30 (normalnie jest on dostępny wyłącznie dla bramkarzy). Odpowiedź władz była pozytywna i na podobne zakończenie liczy Manchester United. Klub ma jednak gotową alternatywę, jeżeli Premier League nie zgodzi się na zmianę numeru. W takim wypadku Cristiano Ronaldo otrzyma koszulkę z numerem 21.

Cristiano Ronaldo ponownie zadebiutuje w Manchesterze United tuż po zakończeniu przerwy na reprezentacje. Czerwone Diabły zagrają 11 września o godzinie 16:00 z Newcastle United, natomiast nie wiadomo, czy ten mecz będzie transmitowany. Mowa o tzw. piłkarskim blackoucie, który nie pozwala na przeprowadzenie relacji telewizyjnej z meczów rozgrywanych pomiędzy 14:45 a 17:15 czasu brytyjskiego. Sky Sports oraz BT Sport rozmawiają z przedstawicielami ligi o przeniesieniu spotkania z udziałem Manchesteru United.