Kuriozalny transfer. Miał zostać w Barcelonie na lata, odszedł po 29 dniach

Emerson Royal wrócił do Barcelony na początku okna transferowego za dziewięć milionów euro z Realu Betis. Brazylijczyk miał być bezpośrednim konkurentem Sergino Desta w walce o podstawowy skład na prawej stronie defensywy. - Emerson ma klauzulę 300 milionów i mamy nadzieję, że będzie tu w Barcelonie przez wiele lat - zapowiadał 2 sierpnia Joan Laporta. Ostatecznie druga przygoda Emersona z Barceloną potrwała jedynie 29 dni, w trakcie których rozegrał łącznie 90 minut.

Emerson Royal odchodzi za 30 milionów euro z FC Barcelony. Ronald Koeman wyraził zgodę

Fabrizio Romano poinformował, że Emerson Royal przeszedł obligatoryjne testy medyczne przed przenosinami do Tottenhamu. Kluby wymieniły się dokumentami, a obecnie ustalane są ostatnie szczegóły transakcji. W najbliższych godzinach powinny pojawić się oficjalne komunikaty ze strony obu klubów. Na sprowadzenie byłego piłkarza Atletico Mineiro nalegał Nuno Espirito Santo, który od tego sezonu pełni rolę trenera Tottenhamu. Angielski klub zapłacił za niego 30 milionów euro plus bonusy.

Początkowo trener Ronald Koeman chciał pozostawić reprezentanta Brazylii w zespole, natomiast finalnie wyraził zgodę na transfer ze względu na słabszą formę na początku sezonu. W miniony poniedziałek "The Telegraph" poinformowało, że Tottenham chce wypożyczyć defensora, ale informacje od Fabrizio Romano wskazują na to, że będzie to transfer definitywny. Łączny koszt transferu wyniesie 30 milionów euro, a obrońca podpisze kontrakt do końca czerwca 2026 roku, dzięki któremu zarobi trzy miliony netto za sezon. Real Betis z tytułu transferu Emersona otrzyma pięć milionów euro.

Emerson Royal w poprzednim sezonie zagrał w 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Realu Betis. 22-latek zdobył w nich dwie bramki oraz zanotował cztery asysty.