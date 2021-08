Zrezygnował z 20 mln funtów, żeby tylko zmienić klub. Sensacyjny transfer

Jak poinformował Arsenal na oficjalnej stronie internetowej, Willian rozwiązał kontrakt ze swoim klubem. - Miał jeszcze lata swojego kontraktu do realizacji, jednak po pozytywnych i konstruktywnych rozmowach z nim i zespołem, wyjedzie do Corinthians w Brazylii, gdzie rozpoczął swoją karierę - poinformował klub.

Willian zrezygnował z 20 milionów funtów!

Zdecydowanie bardziej interesujące informacje przekazują jednak brytyjskie media. To Willian miał wystąpić do klubu z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Rozmowy przebiegały bardzo szybko z jednego istotnego powodu - Brazylijczyk sam zaproponował, że zrzeknie się pozostałych pieniędzy, które miał zarobić zgodnie ze swoim kontraktem! A nie jest to mała kwota, aż 240 tysięcy funtów tygodniowo, co przekładałoby się na ponad 20 milionów funtów przez kolejne dwa lata!

Jak potwierdza Sky Sports, te pieniądze pozostaną w klubie, a Willian podpisał już kontrakt z Corinthians, które było jednym z kilku klubów, kuszących Brazylijczyka. Według doniesień mediów, Willian wybrał Corinthians, w którym się wychował, choć miał propozycje m.in. z Olympique Lyon.

Willian trafił do Arsenalu w sierpniu 2020 roku i podpisał z klubem trzyletni kontrakt, który miał obowiązywać do końca sezonu 2022/2023. Tylko w ubiegłym sezonie był jednym z podstawowych zawodników drużyny - wystąpił w aż 37 spotkaniach. Jak na ofensywnego piłkarza, jego statystyki nie robiły wielkiego wrażenia - łącznie strzelił jedną bramkę i zanotował 7 asyst.

Arsenal fatalnie rozpoczął zmagania w tym sezonie Premier League. W trzech spotkaniach piłkarze Mikela Artety nie zdobyli nawet punktu, tracąc aż dziewięć bramek, nie strzelając ani jednej. Po trzech kolejkach Arsenal zajmuje ostatnie, 20. miejsce w ligowej tabeli.