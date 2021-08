Ambitne plany Cristiano Ronaldo w Manchesterze. Inwestycja za 30 mln euro

Tegoroczne letnie okienko transferowe jest zdecydowanie jednym z najciekawszych w ostatnich latach, a być może nawet w całej historii. Do niedawna nikt sobie nie wyobrażał, że zarówno Leo Messi jak i Cristiano Ronaldo zmienią kluby jednego lata. Do tego zaraz może dojść do równie głośnych przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt.

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United był dość niespodziewany. Szczególnie że do ostatnich chwil wszystko wskazywało na to, że Portugalczyk przeniesie się do Manchesteru City. Nie wiadomo jeszcze kiedy 36-latek zostanie zaprezentowany w nowym klubie, ale na pewno będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń dla kibiców United w ostatnich latach.

Cristiano Ronaldo zmienia barwy klubowe z nadzieją na kolejne sukcesy sportowe, ale wszystko wskazuje na to, że nie tylko. Według informacji brytyjskiego dziennika "The Sun" Portugalczyk ma również bardzo ambitne plany biznesowe. Piłkarz planuje poważnie rozwinąć swój biznes hotelarski.

We współpracy z Grupo Pestana w Manchesterze ma powstać kolejny hotel z jego sieci ekskluzywnych placówek tego typu. Wcześniej podobne obiekty Ronaldo otworzył już między innymi w Madrycie czy Nowym Jorku. Hotel ma powstać w ciągu najbliższych 18 miesięcy i być pierwszym krokiem w planowanej ekspansji na terenie całej Wielkiej Brytanii. Ma on liczyć 150 pokoi, a jego budowa ma pochłonąć około 30 milionów euro