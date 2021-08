Wyciekła treść rozmowy Guardioli z Cristiano Ronaldo! Jedno zdanie przekreśliło wielki transfer

W ciągu kilku ostatnich dni media i kibice żyli transferem Cristiano Ronaldo. Nie było tajemnicą, że Portugalczyk chciał odejść z Juventusu. Faworytem w wyścigu po Ronaldo był Manchester City. Wydawało się, że transfer jest o krok. Angielski klub miał zapłacić Juventusowi około 25-30 milionów euro i zaproponować Portugalczykowi zarobki w wysokości 20 milionów euro.

To zdanie zadecydowało o tym, że Ronaldo nie trafił do City

W piątek nastąpił jednak sensacyjny zwrot akcji. Najpierw hiszpańskie media poinformowały, że zwolennikiem tego transferu nie jest Pep Guardiola. Na transfer Cristiano Ronaldo miał głównie naciskać szejk Mansour bin Zayed al-Nahyan, który czuje się "ukąszony" przez Paris Saint-Germain i chciał odpowiedzieć na transfer Leo Messiego. Tego samego dnia BBC poinformowało, że do transferu ostatecznie nie dojdzie, ponieważ z transakcji wycofał się klub.

Nowe szczegóły w sprawie podaje włoska "La Reppublica". Według włoskich dziennikarzy o tym, że Ronaldo ostatecznie nie trafił do Manchesteru City zdecydowała rozmowa telefoniczna pomiędzy Pepem Guardiolą a Cristiano Ronaldo. To właśnie ona miała zmienić nieuchronny bieg historii. Według informacji gazety trener miał dosyć chłodno podejść do Portugalczyka i dać tym samym do zrozumienia, że nie jest jego drużynie niezbędny. Ronaldo miał usłyszeć od Guardioli następujące słowa: "jeśli tu przyjdziesz, to spróbujemy jakoś razem żyć, ale nie mogę niczego zagwarantować".

Ronaldo wróci do Manchesteru po 12 latach

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021, kiedy to za 117 milionów euro opuścił Real Madryt. Napastnik wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 101 bramek oraz zanotował 22 asysty. Już raz grał też dla Manchesteru United, w którym spędził sześć lat - był zawodnikiem klubu z Premier League od 2003 do 2009 roku. Sięgnął tam po Ligę Mistrzów w 2008 roku, a także trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii i raz krajowy puchar. Ronaldo zostanie zawodnikiem Manchesteru, gdy obie strony dojdą do porozumienia ws. umowy indywidualnej i jej warunków, a także oficjalnych spraw dotyczących transferu - paszportu i testów medycznych.

