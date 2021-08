Angielski dziennikarz jest pod wrażeniem Jakuba Modera. "Ma przed sobą świetlaną przyszłość"

Jakub Moder ma udany początek sezonu w barwach Brighton. Były zawodnik Lecha Poznań zanotował asystę w meczu z Burnley i zdobył bramkę przeciwko Cardiff City w EFL Cup. Pomocnik zagrał 72 minuty w przegranym 0:2 sobotnim spotkaniu z Evertonem w trzeciej kolejce Premier League i pokazał się z dobrej strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder komentuje karnego w meczu z Hiszpanią

Dziennikarz z Anglii zachwycony Jakubem Moderem. "Ma przed sobą świetlaną przyszłość"

Adam Stenning z brytyjskiej gazety "The Argus" rozmawiał z portalem WP Sportowe Fakty na temat udanego początku sezonu w wykonaniu Jakuba Modera. Dziennikarz nie ukrywał, że Polak zrobił na nim wrażenie w meczu z Cardiff City. "Do tej pory Moder zrobił naprawdę dużo. W meczu z Cardiff City Polak mi bardzo zaimponował. Jego wbiegnięcie za obronę rywala i spokojne wykończenie, to była piękna akcja" – przyznał Stenning.

Brytyjczyk zauważa, że Jakub Moder jest zawodnikiem wszechstronnym, co może dawać Brighton sporo korzyści. "Zaliczył imponujący start, pokazał wiele pozytywnych cech. Grając w drugiej połowie poprzedniej rundy na lewym skrzydle, pokazał swoją wszechstronność. Ma dobre pole widzenia, kiedy odnajduje swoich kolegów podaniami czy wchodzi do ataku z głębi pola. Jego jedyną wadą może być tylko wiek. Wciąż dostosowuje się do Premier League" – dodaje.

Adam Stenning podkreśla, że Jakub Moder w przyszłości może być kluczowym zawodnikiem Mew. "Jakub musi mierzyć się z dużo bardziej doświadczonymi rywalami pokroju Yvesa Bissoumy czy Adama Lallany. Widać po nim, że najlepiej czuje się w środku, szczególnie kiedy może grać bardziej ofensywie. Teraz ma większe szanse na grę na skrzydle. Myślę, że Moder przed sobą świetlaną przyszłość w klubie. On, Yves Bissouma i Enock Mwepu będą kluczowymi postaciami w środku pola" – skwitował dziennikarz.