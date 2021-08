"Pep Guardiola nie jest przekonany do Ronaldo". Wiadomo, kto naciska na transfer

Współpraca pomiędzy Cristiano Ronaldo a Juventusem zmierza w stronę zakończenia. Stara Dama jest w stanie zaakceptować ofertę Manchesteru City w wysokości 25-30 milionów euro. Kapitan reprezentacji Portugalii w nowym klubie mógłby liczyć na roczne zarobki w wysokości 20 milionów euro. To 10 milionów mniej od pensji, którą Ronaldo pobierał w Juventusie. Prawdopodobnie z zespołu mistrzów Anglii będzie musiał odejść Raheem Sterling.

Francesc Aguilar z hiszpańskiej gazety "Mundo Deportivo" poinformował o widocznym podziale w Manchesterze City. Na transfer Cristiano Ronaldo naciska szejk Mansour bin Zayed al-Nahyan, który czuje się ukąszony przez Paris Saint-Germain i chce odpowiedzieć na transfer Leo Messiego. Po drugiej stronie z kolei jest Pep Guardiola, który nie jest zwolennikiem takiego ruchu.

Manchester City w ostatnich tygodniach walczył o sprowadzenie Harry’ego Kane’a, natomiast Tottenham finalnie nie zaakceptował żadnej propozycji ze strony Obywateli. W zespole z nominalnych napastników pozostał jedynie Gabriel Jesus, co skłoniło Manchester City do sprowadzenia Cristiano Ronaldo. Reprezentant Portugalii ma podpisać kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku.

Cristiano Ronaldo trafił do Juventusu w lipcu 2018 roku za 117 milionów euro z Realu Madryt. Napastnik wystąpił w 134 oficjalnych meczach, w których zdobył 101 bramek oraz zanotował 22 asysty. Portugalczyk w poprzednim sezonie Serie A strzelił 29 goli i zdobył koronę króla strzelców.