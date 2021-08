Kosmiczne wymagania Harry'ego Kane'a! Tottenham zaskoczony żądaniami

- Harry Kane chce lepszej umowy, która byłaby odzwierciedleniem jego wartości rynkowej, która wynosi 160 mln funtów - pisze "Evening Stadnard". Wszystko przez nieudany transfer Anglika do Manchesteru City. Mistrzowie Anglii proponowali Tottenhamowi taką kwotę, jednak prezes klubu Daniel Levy był głuchy na telefony z ofertami.

REKLAMA

Zobacz wideo To bohater Legii Warszawa! "Zaskoczył wszystkich. To niespotykane"

Brytyjskie media piszą więc, że to skłoniło Kane'a do rozpoczęcia walki z Tottenhamem o polepszenie warunków. Piłkarz miałby wymagać pensji w wysokości 400 tys. funtów tygodniowo. Jeżeli władze klubu zgodzą się na warunki piłkarza, będzie on drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii Premier League.

Harry Kane chce zarabiać co najmniej dwa razy więcej. Tottenham niezbyt chętny do negocjacji

"Evening Standard" pisze, że władze Tottenhamu nie są zbyt przychylnie nastawione do warunków stawianych przez piłkarza. Szczególnie po próbie odejścia, jaką podjętą w obecnym okienku transferowym. Przypomnijmy, że obecnie Harry Kane zarabia 200 tys. funtów tygodniowo, a jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Daniel Levy chciałby, aby wraz ze wzrostem pensji przedłużeniu uległa również współpraca 28-latka z klubem.

Koniec spekulacji! Harry Kane poinformował o swojej przyszłości. Ostatecznie

Gdyby jednak Tottenham zgodził się na warunki piłkarza, Harry Kane stałby się obecnie najlepiej opłacalnym piłkarzem w Premier League. Wyprzedziłby tym samym Kevina De Bruyne (Manchester City), który otrzymuje 385 tys. funtów tygodniowo, David De Geę (Manchester United) - 375 tys. funtów oraz Pierre'a-Emericka Aubameyanga - 350 tys. funtów.

Wyprzedaż w Arsenalu na koniec okienka. Największa gwiazda na wylocie z klubu

Okazuje się jednak, że to wciąż nie byłaby najwyższa pensja, jaką angielski klub zaoferował piłkarzowi. Najlepiej zarabiającym zawodnikiem w historii ligi był Gareth Bale. Jeśli wierzyć "The National News" Walijczyk otrzymywał 600 tys. funtów tygodniowo. Miało to miejsce w sezonie 2020/21, gdy 32-latek przebywał na wypożyczeniu z Realu Madryt w Tottenhamie.