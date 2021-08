Wayne Rooney grzmi o transferze Ronaldo. "Nie musi tego robić"

Wayne Rooney i Cristiano Ronaldo spędzili razem w Manchesterze United pięć lat, świętując w tym czasie wiele sukcesów narodowych czy międzynarodowych. W przeszłości jakikolwiek transfer piłkarza z Old Trafford do Manchesteru City budził wiele kontrowersji. Jak widać w mediach, tego rodzaju ruch może nawet szokować po ponad 10 latach gry w innych klubach.

- Myślę, że Cristiano ma bardzo dobre dziedzictwo w Manchesterze United i wiem, jak dumny jest jako piłkarz i człowiek. Nie widzę tego, ale to jest piłka nożna, więc nigdy nie wiadomo. Było kilku, którzy tego dokonali, ale nikt na poziomie Cristiano. Oczywiście Peter Schmeichel i Andy Cole, ale ja po prostu nie widzę tego jako opcji dla niego naprawdę - powiedział Wayne Rooney w rozmowie z "talkSPORT".

Cristiano Ronaldo w Manchesterze City dla pieniędzy? "Wątpię. nie musi tego robić"

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin zwiększyła się ilość informacji mówiących o przejściu Cristiano Ronaldo do Manchesteru City. Kibice w mediach społecznościowych przypomnieli nagranie Portugalczyka, w którym mówił, że w grze w piłkę nie chodzi mu o pieniądze, bo wtedy wybrałby grę w Katarze, a aspekt sportowy. Co sądzi o tym Wayne Rooney?

- Myślę, że ludzie przenoszą się do klubów, w których tak naprawdę nie chcą, ale z finansowego punktu widzenia może to być jedyna opcja, jaką mają, więc przystanę na punkcie widzenia niektórych ludzi - przyznał trener Derby County i dodał: - Finansowo nie musi tego robić. W tej kwestii myślę, że bardziej prawdopodobne byłoby przejście do PSG.

Cristiano Ronaldo już nie zagra w Juventusie! "Natychmiastowa sprzedaż"

Anglik bardzo dobrze pamięta, jak sam w 2010 roku otrzymał ofertę gry w Manchesterze City. Jednak jako piłkarz United i wychowanek Evertonu nie mógł zdecydować się na taki ruch w karierze. - Myślę, że musisz zrobić to, co jest właściwe dla ciebie jako osoby, dla twojej rodziny. Wszyscy wiedzą, że nigdy nie mógłbym grać dla Liverpoolu czy Manchesteru City. To jest oczywiste, ale każdy jest inny.

Juventus szykuje się na odejście Cristiano Ronaldo? Klub ma trzech następców

W City Ronaldo spotkałby kolegów z reprezentacji, jak: Joao Cancelo, Bernardo Silva czy Ruben Dias. Spotkałby też Pepa Guardiolę, z który miał dość napięte stosunki, gdy Pep trenował Barcelonę, a Ronaldo strzelał gole dla Realu. Ronaldo rozpoczął pierwszy mecz nowego sezonu Serie A przeciwko Udinese (2:2) na ławce rezerwowych. Portugalczyk wszedł na boisko w 60. minucie i w doliczonym czasie gry nawet trafił do siatki, ale jego bramka nie została uznana z powodu pozycji spalonej. W sumie Portugalczyk w Juventusie zagrał w 134 meczach, zdobył 101 bramek i miał 22 asysty.